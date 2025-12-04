Нові співвласникі 95 кварталу Сергій Шефір, Ірина Пікалова, Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров та Олександр Пікалов.

Учасники "95 кварталу" на сцені. Фото: кадр з Youtube

Команда студії "Квартал 95" після гучного скандалу із своїм співзасновником Тимуром Міндічем створила нову юридичну особу — ТОВ "Квартал ЮА", свідчать дані YouControl.

Компанія зареєстрована 11 листопада 2025 року. Її гендиректором, як і в попередній структурі, вказана Ірина Пікалова, а ось Тимура Міндіча серед її учасників вже немає.

Хто увійшов до складу засновників ТОВ "Квартал ЮА"

У списку співвласників — семеро учасників нинішньої творчої команди:

Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%) та Олександр Пікалов (7%).

У студії підтвердили, що нова компанія стане структурою, через яку вироблятиметься майбутній контент.

"До складу її засновників входять люди, які створювали ‘Квартал 95’ від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ ‘Квартал ЮА’. Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією", — повідомили представники компанії у коментарі "Детектору медіа".

Чому 95 квартал позбувся Міндіча

Студія вже заявила, що події навколо бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча не пов’язані з діяльністю самого творчого об’єднання.

Але гучний корупційний скандал кинув тінь на компанію, тому учасники "95 кварталу" вирішили відмежуватися від Міндіча.

Як ми повідомляли раніше, низка відомих українських артистів бойкотують новорічний концерт студії "Квартал-95", який відбудеться 6-7 грудня. Причиною відмов став скандал в сфері енергетики, де фігурує Тимур Міндіч.

Нагадаємо також, що 1 грудня Виший антикорупційний суд обрав для Міндіча, який переховується за кордоном, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.