Новий актив — ЄС дозволив Ахметову купити завод в Європі

Новий актив — ЄС дозволив Ахметову купити завод в Європі

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 15:52
Єврокомісія дозволила Метінвесту Ахметова купити трубний завод ArcelorMittal у Румунії
Власник групи компаній Метінвест Рінат Ахметов. Фото: akhmetovfoundation.org
Ключові моменти Що вирішила Єврокомісія Чому цей актив важливий Як Метінвест розширюється в Європі

Європейська комісія дозволила групі Метінвест Ріната Ахметова придбати трубний завод ArcelorMittal Tubular Products Iasi SA в Румунії. Йдеться про актив, що спеціалізується на виробництві малих зварних труб із вуглецевої сталі.

Про це повідомляє NV Бізнес із посиланням на матеріали Єврокомісії.

Читайте також:

Що вирішила Єврокомісія

У Брюсселі схвалили придбання румунської компанії нідерландською Metinvest BV відповідно до Регламенту ЄС про злиття. Угоду розглядали за спрощеною процедурою, оскільки сукупна ринкова частка сторін після об’єднання залишається обмеженою.

Єврокомісія дійшла висновку, що операція не створює ризиків для конкуренції на ринку, попри те, що обидві компанії працюють у сегменті сталевих труб.

Чому цей актив важливий

ArcelorMittal Tubular Products Iasi є  виробником зварних труб і порожнистих профілів. Водночас Метінвест має суттєвий досвід у цьому напрямку: до повномасштабного вторгнення РФ зварні труби випускав маріупольський ММК ім. Ілліча.

Новий трубний актив у Румунії дозволить Метінвесту подовжити власний виробничий ланцюг до готової трубної продукції безпосередньо в ЄС.

Як Метінвест розширюється в Європі

Сьогодні до активів Метінвесту в ЄС already належать прокатні заводи Promet Steel у Болгарії, Trametal та Ferriera Valsider в Італії, а також підприємство Spartan UK у Великій Британії.

На початку 2025 року компанія офіційно оголосила про старт проєкту нового металургійного заводу в Пйомбіно (Італія) спільно з італійською машинобудівною компанією Danieli.

Придбання AMTP Iasi може стати першим кроком до масштабнішої присутності Метінвесту в Румунії та подальшого посилення позицій групи на європейському ринку сталі.

Як повідомлялось раніше, Єврокомісія хоче інтегрувати український ринок електроенергії до ЄС. Повне об’єднання енергоринків України та Європейського Союзу заплановано до 2027 року.

Також нагадаємо, що Верховний суд України після семи років судових розглядів поставив крапку у справі про важливий актив Ріната Ахметова.

завод Рінат Ахметов Єврокомісія ЄС
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
