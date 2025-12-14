Лорен Санчес — що відомо про дружину мільярдера Джеффа Безоса

Весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес. Фото: laurensanchezbezos/Instagram

У червні 2025 року відбулося триденне весілля, яке у ЗМІ відразу ж назвали "весіллям сторіччя". Одружилися 61-річний мільярдер, власник Amazon Джефф Безос та 55-річна журналістка та телеведуча Лорен Санчес.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто така Лорен Санчес, чим вона займалася до знайомства з Безосом та як змогла підкорити серце одного з найбагатших людей світу.

Реклама

Читайте також:

Хто така Лорен Санчес

Народилася Лорен у 1969 році в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Коли їй було сім, батьки розлучилися, і вона залишилася з бабусею. У школі навчання йшло важко, бо вона мала дислексію.

Після школи вона переїхала до Каліфорнії. Спочатку коледж, потім університет. Але навчання вона не закінчила — перервала і пішла у журналістику.

Телебачення і "Еммі"

У 1994 році Санчес почала працювати на місцевому телебаченні в Аризоні — як репортерка і ведуча. Згодом її помітили і вже за п'ять років, у 1999-му, вона отримала премію "Еммі" — саме як телевізійна репортерка.

На телебаченні Лорен залишалася до 2017 року, після чого поступово відійшла від цієї роботи.

Стосунки до Джеффа Безоса

У Лорен Санчес троє дітей. У 2001 році вона народила сина Нікко — його батько футболіст Тоні Гонсалес.

Пізніше, у 2005 році, Санчес вийшла заміж за голлівудського агента Патріка Вайтселла. У шлюбі народилися ще двоє дітей: син Еван у 2006 році та донька Елла у 2008-му.

Любов до авіації

Окрема історія — авіація. Санчес із юності мріяла літати. Вона навіть намагалася стати стюардесою, але відбір не пройшла. Тим не менш, у 2011 році вона отримала ліцензію пілота вертольота.

А вже у 2016-му разом із режисером Стівом Стаффордом заснувала компанію з аерозйомки Black Ops Aviation. Компанія співпрацює з великими кіностудіями та телеканалом National Geographic.

Саме через авіацію Санчес і познайомилася з Джеффом Безосом. У 2018 році вона консультувала його щодо аерозйомки для проєктів Blue Origin. Далі між ними почалися стосунки, хоча на той момент обоє були у шлюбі.

Що відомо про весілля Лорен Санчес та Джеффа Безоса

У 2023 році пара заручилася. А з 26 по 28 червня 2025 року відбулося весілля у Венеції.

Окремо таблоїди звернули увагу і на дівич-вечір Санчес — суборбітальний політ на кораблі New Shepard.

Вона летіла разом із подругами, серед яких була й співачка Кеті Перрі та декілька хвилин провели у космосі.

Нагадаємо, що святкували весілля у Венеції протягом трьох днів. За твердженням очільника Венеційського регіону Луки Зайя, весілля обійшлося у 46,5-55,6 млн доларів. Мільярдер запросив велику кількість зіркових гостей, серед яких:

Опра Вінфрі;

Леонардо ді Капріо;

Іванка Трамп;

Кім Кардаш'ян;

Мік Джаггер;

Кетті Перрі та ін.

Але гучне дійство викликало обурення місцевих мешканців. Люди виступали "проти безконтрольного багатства і приватизації публічних просторів". Вони об'єдналися під гаслом "No Space for Bezos" ("Немає місця Безосу"), розклеїли по всьому місту відповідні плакати, вивісили банери.

Також відомо, що подружжя уклало шлюбний договір, який більшу вигоду принесе саме чоловіку у випадку розлучення.