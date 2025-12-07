Відео
Головна Компанії Найбагатша людина у Європі — що про неї відомо і які статки має

Найбагатша людина у Європі — що про неї відомо і які статки має

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 18:45
Хто такий Бернар Арно та скільки мільярдів має
Власник групи LVMH Бернар Арно. Фото: Reuters

Найзаможнішим мешканцем Європи є мільярдер із Франції Бернар Арно. Він очолює групу LVMH, яка об’єднує десятки глобальних брендів — від Louis Vuitton та Dior до TAG Heuer і Sephora.

Сайт Новини.LIVE розповідає про керівника найбільшої у світі імперії розкоші, чиї статки оцінюються у сотні мільярдів доларів.

Походження та освіта

Бернар Арно народився у французькому Рубе й здобув інженерний диплом у Політехнічній школі. Хоча спеціальністю не займався, саме технічний бекграунд допоміг йому вибудувати раціональний підхід до бізнесу.

Після навчання він долучився до сімейної будівельної компанії, а через кілька років очолив її та провів радикальну реструктуризацію, що завершилася продажем бізнесу.

Контроль над Dior і створення LVMH

У 1984 році Арно придбав збанкрутілий конгломерат Boussac, серед активів якого був модний дім Christian Dior. Концентруючи ресурси на головних брендах, він перетворив Dior на ядро майбутньої імперії розкоші.

З 1988 року Арно почав скуповувати акції Moët Hennessy Louis Vuitton — компанії, яка згодом стала основою LVMH. У 1990-х і 2000-х портфель холдингу швидко розширювався: Givenchy, Celine, TAG Heuer, Sephora та десятки інших компаній приєдналися до групи, перетворивши LVMH на світового лідера у сфері люксу.

Особисте життя

Перший шлюб Арно — з Анною Деваврен, від якої він має двох дітей: Антуана та Делфін.

Зараз бізнесмен одружений із піаністкою Елен Мерсьє. У подружжя троє синів: Александр, Фредерік та Жан. 

Статки та впл ив

Статки Арно зростали разом із розвитком LVMH і зараз коливаються близько $170-200+ мільярдів, залежно від ситуації на ринках.

У 2022 році він тимчасово став найбагатшою людиною планети, але потім поступився Ілону Маску. Зараз Арно стабільно входить до топ-5 найбагатших людей світу.

Нагадаємо, найбагатшою жінкою в Європі вважається спадкоємиця французької б'юті-компанії L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Маєрс. ЇЇ статки на серпень 2025 року оцінювали в 95,8 млрд доларів. 

Також дізнайтеся про найдорожче у світі місто для багатіїв, яке обрали мільйонери для життя. 

 

 

 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
