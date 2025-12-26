Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Ціни на срібло сягнули рекорду — скільки коштує метал

Ціни на срібло сягнули рекорду — скільки коштує метал

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 13:11
Ціна срібла вперше в історії перевищила 75 доларів
Зливки срібла. Фото: Pixabay

Ціна срібла 26 грудня вперше за всю історію перевищила 75 доларів за унцію. Це зростання відбулося на тлі високого попиту та прогнозованого дефіциту на ринку, пише Bloomberg.

При тому, лише рік тому ціна срібла досягала 30 доларів за унцію, тобто вона зросла у два з половиною рази за один рік. 

Реклама
Читайте також:

Попит на срібло б’є по пропозиції

На біржі Comex спотове срібло стрибнуло на 3,8% — до 74,65 долара за унцію, раніше в ході сесії оновивши абсолютний максимум на 75,14 долара.

Аналітики пояснюють, що ринок заходить у вже п’ятий рік дефіциту, бо видобуток не встигає за попитом, склади порожніють, а інтерес зростає. 

"Інвестори, які грають на імпульсі, та спекулянти розганяють ралі золота й срібла з початку грудня. Тонка ліквідність наприкінці року, очікування тривалих знижень ставок у США, слабший долар і спалахи геополітичних ризиків разом штовхають дорогоцінні метали до нових рекордів", — сказав старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.

Прогнози ціни срібла на 2026 рік

Аналітики OANDA наголошують, що у першій половині 2026 року золото може рухатися в бік 5 тисяч доларів, а срібло має потенціал дійти приблизно 90 доларів.

Одним із тригерів стрибка ціни став очікуваний крок Федрезерву США — зниження ставки на 25 б.п. На тлі нервових настроїв інвестори шукають, де "сховатись", і дорогоцінні метали виглядають безпечніше.

Раніше ми писали про найбільші рудники з видобування срібла, які розташовані у Мексиці, Перу, Болівії та Польщі.

Також дізнайтеся, яка проба срібла вважається найдорожчою та чому вона цінується.

рекорд біржа трейдери золото срібло
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації