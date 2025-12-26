Ціна срібла вперше в історії перевищила 75 доларів

Зливки срібла. Фото: Pixabay

Ціна срібла 26 грудня вперше за всю історію перевищила 75 доларів за унцію. Це зростання відбулося на тлі високого попиту та прогнозованого дефіциту на ринку, пише Bloomberg.

При тому, лише рік тому ціна срібла досягала 30 доларів за унцію, тобто вона зросла у два з половиною рази за один рік.

Реклама

Читайте також:

Попит на срібло б’є по пропозиції

На біржі Comex спотове срібло стрибнуло на 3,8% — до 74,65 долара за унцію, раніше в ході сесії оновивши абсолютний максимум на 75,14 долара.

Аналітики пояснюють, що ринок заходить у вже п’ятий рік дефіциту, бо видобуток не встигає за попитом, склади порожніють, а інтерес зростає.

"Інвестори, які грають на імпульсі, та спекулянти розганяють ралі золота й срібла з початку грудня. Тонка ліквідність наприкінці року, очікування тривалих знижень ставок у США, слабший долар і спалахи геополітичних ризиків разом штовхають дорогоцінні метали до нових рекордів", — сказав старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.

Прогнози ціни срібла на 2026 рік

Аналітики OANDA наголошують, що у першій половині 2026 року золото може рухатися в бік 5 тисяч доларів, а срібло має потенціал дійти приблизно 90 доларів.

Одним із тригерів стрибка ціни став очікуваний крок Федрезерву США — зниження ставки на 25 б.п. На тлі нервових настроїв інвестори шукають, де "сховатись", і дорогоцінні метали виглядають безпечніше.

Раніше ми писали про найбільші рудники з видобування срібла, які розташовані у Мексиці, Перу, Болівії та Польщі.

Також дізнайтеся, яка проба срібла вважається найдорожчою та чому вона цінується.