Україна відмовляється від назви "коньяк" — які штрафи передбачено

З 1 січня 2026 року українські виробники мають повністю відмовитися від назви "коньяк" і перейти на термін "бренді". Це вимога Угоди про асоціацію з Євросоюзом, яка завершить десятирічний перехідний період, потрібний для адаптації ринку. пише Forbes.Україна.

Частина компаній уже готова до змін, але інші визнають: війна зірвала підготовку, тому питання ребрендингу відійшло на другий план і незрозуміло, чи встигнуть вони до дедлайну.

Хто встигає, а хто просить відстрочку

Великі виробники зберігають значні обсяги виробництва, але не всі готові міняти етикетки та запускати інформаційні кампанії. У "Винокурні Аккермана" наголошують, що після обстрілів у 2025 році втратили цех і склад на 10 млн євро, тому ресурси для ребрендингу вичерпані.

За оцінками галузі, зміна назви та робота з інформуванням споживачів може знизити продажі на 25–50%. Повна кампанія ребрендингу коштуватиме кожному виробнику 500 000–600 000 євро.

Тому частина компаній і профільні асоціації наполягають на відтермінуванні перехідного періоду ще на 10 років. Але Мінекономіки відповідає однозначно: Україна виконає взяті зобов’язання, продовження строку не планується.

Чому зміна назви "коньяк" неминуча

Справа у тому, що "коньяк" — це географічне зазначення, яке належить лише регіону Коньяк у Франції. Усі інші напої, навіть ідентичної якості, мають називатися бренді.

Європейське бюро коньяку підтримує українських виробників, але рішення — за Єврокомісією, а звернення від уряду поки не надсилалося.

Які штрафи загрожують виробникам

Після 1 січня 2026 року за використання назви "коньяк" виробники отримуватимуть штрафи від 43 235 до 129 705 грн за кожен окремий факт порушення, незалежно від партії чи обсягів.

Але магазини зможуть продавати напої, виготовлені й промарковані як "коньяк" до 1 січня 2026-го, аж до повного вичерпання запасів.

За повторне порушення під час наступної перевірки штраф накладуть знову.

Для магазинів окремих санкцій немає, але неправильне маркування може розглядатися як порушення прав споживачів — штраф до 850 грн.

