Запорізький автозавод оновив виробничі можливості — які потужності має

Запорізький автомобільний завод оприлюднив оновлені дані про роботу своїх ліній та технічні потужності.

Сайт Новини. LIVE розповідає про завод, який попри війну залишається єдиним виробником в Україні, що зберіг повний цикл випуску легкових автомобілів — від штампування кузова до дорожніх випробувань готової моделі.

Виробничий цикл ЗАЗу

Після модернізації завод працює за стандартами Groupe Renault, що дозволяє забезпечувати рівень якості, співставний з європейським.

Завод має можливість створювати автомобіль від нуля. До циклу входять штампування деталей, автоматизоване зварювання, фарбування, складання та повний комплекс тестів. Потужності підприємства становлять до 150 000 авто на рік.

Зварювальне виробництво

Кузови зварюють роботи міжнародних систем FANUC, COMAU та KUKA. Автоматизація майже повністю виключає людський фактор, підвищуючи точність та швидкість.

Геометрію кузова перевіряють 3D-сканерами, а якість швів контролюють як руйнівними, так і неруйнівними методами.

Фарбувальний комплекс і моторне виробництво

На лінії працюють дев’ять роботів, які наносять фарбу та лак у 12 доступних кольорах.

Технології BASF і KCC забезпечують гарантію від наскрізної корозії на 5 років. Пропускна здатність комплексу — до 32 кузовів за годину.

До складу корпорації входить Мелітопольський моторний завод — історичне підприємство, на якому створювались перші двигуни для "Запорожця". Наразі він, нажаль, в оккупації.

Складальна лінія та випробування

Автомобілі збирають на потокових конвеєрах, які легко адаптуються під нові моделі. Готові авто проходять стендові перевірки та дорожні випробування на треку з різними типами покриття.

Контролюється робота гальм, світла, підвіски, рівень шуму та вібрацій.

Логістика та зберігання

Готові автомобілі надходять у логістичний центр площею 12 000 кв. м. Система дозволяє одночасно акумулювати понад 1300 машин і забезпечує безперервну доставку комплектуючих на виробництво та відвантаження готових авто дилерам.

