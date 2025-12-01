Відео
Головна Компанії Ринок трусить — ціни на нафту зростають після рішення ОПЕК+

Ринок трусить — ціни на нафту зростають після рішення ОПЕК+

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 11:03
Дронова атака на чорноморський термінал і рішення ОПЕК різко підняли ціни на нафту
Видобуток нафти. Фото: Pixabay
Ключові моменти Рішення ОПЕК+ змінило настрої ринку Ситуація з Венесуелою та удари по інфраструктурі Що буде з цінами на нафту далі

 

Ціни на нафту піднялися приблизно на 2% після того, як країни ОПЕК+ підтвердили намір зберегти видобуток на поточному рівні в першому кварталі 2026 року. Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Крім того, на ціну нафти впливають дронові атаки та невизначена ситуація з Венесуелою.

Рішення ОПЕК+ змінило настрої ринку

ОПЕК+ домовилася зробити паузу у нарощуванні видобутку на тлі побоювань профіциту на ринку.

Ринок позитивно відреагував на це рішення, так як раніше тривалий час домінував наратив про можливий "надлишок нафти".

Ф’ючерси Brent зросли до $63,60 за барель, WTI — до $59,77, обидва бенчмарки оновили максимум більш ніж за тиждень після чотирьох місяців поспіль падіння котирувань.

Ситуація з Венесуелою та удари по інфраструктурі

Додатковий тиск на котирування створює плани США щодо Венесуели. Президент Дональд Трамп заявив, що "повітряний простір над і навколо Венесуели" слід вважати закритим, що викликало нову хвилю невизначеності навколо великого виробника нафти. 

Також ризики для пропозиції зростають на тлі чергових українських атак на російську енергетичну інфраструктуру.

Ще одним фактором стали події в Чорному морі: Caspian Pipeline Consortium (CPC), консорціум з російськими, казахстанськими та американськими акціонерами, призупинив експорт після того, як у російському терміналі було пошкоджено швартове обладнання внаслідок атаки українського дрона. Через цей маршрут проходить понад 1% світових поставок нафти.

Що буде з цінами на нафту далі

На цьому тлі учасники ринку уважно стежать за подальшими заявами ОПЕК+, розвитком ситуації довкола Венесуели й новими ударами по нафтовій інфраструктурі, які безпосередньо впливають на глобальний баланс попиту й пропозиції. Саме ці фактори і визначать, якою буде цена на нафту у 2026 році. 

Нагадаємо, рініше ми писали, що глава Білого дому Дональд Трамп заявляє, що США можуть визнати венесуельську владу терористичною організацією та атакувати цю країну

Також ми повідомляли, чи варто чекати нового стрибка цін на дизель та бензин в Україні у найближчий час. 

ціни на паливо нафта ОПЕК+ Венесуела морські дрони
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
