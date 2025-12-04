Ексвласник Pornhub намагається купити закордонні активи Лукойла

Автозаправна станція Лукойл. Фото: Lukoil

Колишній власник Pornhub, бізнесмен Бернд Бергмайр, зацікавився міжнародними активами російської нафтової компанії Лукойл, що перебуває під санкціями. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, Бергмайр звернувся до Мінфіну США щодо потенційної купівлі закордонних активів Lukoil International GmbH.

Хто претендує на активи Лукойла

Бернд Бергмайр — колишній власник групи MindGeek, до якої входив один із найвідоміших сайтів для дорослих Pornhub.

У рейтингу Sunday Times Rich List за 2021 рік статки Бергмайра оцінювали щонайменше у £1,2 млрд.

При тому в коментарі Reuters бізнесмен не уточнив, якими саме активами Лукойла цікавиться. Також він не підтвердив, чи вже звертався безпосередньо до компанії, але зазначив, що Lukoil International GmbH була б для нього "відмінною інвестицією" .

Які активи Лукойла можуть стати предметом угоди

Lukoil International GmbH, що базується у Відні, володіє широким портфелем закордонних активів, зокрема:

нафтопереробними заводами в Європі;

частками в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці;

сотнями автозаправних станцій у різних країнах.

Згідно зі звітністю компанії за 2024 рік, вартість цих активів оцінювалася приблизно у $22 млрд.

Чому це важливо

За інформацією Reuters, якщо угода з кимось із західних інвесторів відбудеться, вона стане дуже важливою.

Тому що таким чином це буде один із найпомітніших прикладів реструктуризації закордонних активів підсанкційних російських компаній.

