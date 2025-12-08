Найбільші дорожні компанії втратили від 20% до 70% доходу – що чекає у 2026 році

Ремонт дороги. Фото: Freepik

У 2025 році ключові учасники "Великого будівництва", річ йде про "Автостраду", Onur, RDS та "Автомагістраль-Південь" — завершують рік зі значним падінням доходів через скорочення фінансування. Про це пише Форбс Україна.

Більше того, компанії констатують, що 2026 рік у дорожній галузі стане ще складнішим.

В бюджеті немає грошей на дороги

Віцепрем’єр Олексій Кулеба підкреслив, що на утримання та ремонт доріг у держбюджеті закладено лише 12,8 млрд грн, а це у п’ять–шість разів менше від потреби.

Бізнесу доводиться балансувати між збереженням виробничих потужностей та невизначеним майбутнім.

Скорочення виторгу та хроніка року

Як пише Форбс, компанія RDS очікує на додаткові урядові рішення щодо дофінансування, аби погасити борги за виконані роботи та продовжити ремонти. Але у першому півріччі 2025-го виторг компанії впав на 59% — до 1,4 млрд грн.

Доходи "Автомагістраль-Південь" рухнули ще більше, на 70% — до 1,9 млрд грн. Компанія пережила обшуки та кримінальне провадження щодо можливого завищення вартості матеріалів на будівництві водогону.

У компанії Onur доходи скоротилися до 8,9 млрд грн — на 18% менше, ніж у 2024-му і утричі менше довоєнного рівня. За перше півріччя 2025-го фінансовий результат компанії впав до 3,2 млрд грн.

Хто з дорожніх компаній тримається найкраще

Найменше втрат має "Автострада" Максима Шкіля, чиє падіння складає лише 9% - це 10,3 млрд грн. Компанія розраховує завершити рік із 18 млрд грн виторгу.

Для цього бізнес переформатувався на 70%: замість доріг — будівництво метро на Виноградар, укріплення енергооб’єктів та завершення водогону до Миколаєва.

RDS у 2025-му також переорієнтувалася на оборонні та інфраструктурні роботи.

Що чекає на галузь у 2026 року

У галузі наголошують, що без повернення Дорожнього фонду та відновлення стабільного фінансування інфраструктури ринок продовжить падіння.

"Чекаємо на зупинку воєнних дій і нормальне фінансування", — говорить керівник компанії "Автострада" Максим Шкіль.

