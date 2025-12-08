Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Запити про девальвацію в США злетіли — інвестори пішли у золото

Запити про девальвацію в США злетіли — інвестори пішли у золото

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 11:57
Запити «знецінювання долара» в Google злетіли до найвищого рівня в історії
Купюри долара в руках. Фото: Unsplash

Пошукові запити американців про "debasement", тобто "знецінення валюти", різко зросли до найвищого рівня в історії, повідомляє Bloomberg.

Графік Google Trends показує настільки різкий стрибок інтересу, що його називають "вибуховим". 

Реклама
Читайте також:

З чим це пов’язано

Аналітики пов’язали це з трьома факторами:

  • Побоюванням, що США рухаються до нової хвилі інфляції 
  • Зростанням популярності золота та біткоїна
  • Можливість зміни монетарної політики ФРС.

Тобто, американці побоюються, що долар скор знеціниться, вважаючи що до цього призведе державний борг США, який досяг рекордних рівнів

Чому інвестори придивдяються до золота

Таким чином, страх перед знеціненням валюти стає головним драйвером відновлення інтересу до золота, незважаючи на волатильність ринків. 

Ба, більше, золото, як і сучасне "цифрове золото", тобто біткоїн, завжди служить для інвесторів захистом від девальвації.

З іншого боку, реальна загроза знецінення долара не є негайною. Але рівень занепокоєння серед інвесторів вищий, ніж будь-коли з 1970-х років.

Як ми повідомляли раніше, експерти визначились з прогнозом курсу долара цією зимою та сказали, скільки коштуватиме валюта в Україні.

Також дізнайтеся, чи буде девальвація гривні у 2026 році та до чого тут МВФ. 

 

США Google долар інфляція інтернет
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації