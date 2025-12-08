Запити «знецінювання долара» в Google злетіли до найвищого рівня в історії

Купюри долара в руках. Фото: Unsplash

Пошукові запити американців про "debasement", тобто "знецінення валюти", різко зросли до найвищого рівня в історії, повідомляє Bloomberg.

Графік Google Trends показує настільки різкий стрибок інтересу, що його називають "вибуховим".

З чим це пов’язано

Аналітики пов’язали це з трьома факторами:

Побоюванням, що США рухаються до нової хвилі інфляції

Зростанням популярності золота та біткоїна

Можливість зміни монетарної політики ФРС.

Тобто, американці побоюються, що долар скор знеціниться, вважаючи що до цього призведе державний борг США, який досяг рекордних рівнів

Чому інвестори придивдяються до золота

Таким чином, страх перед знеціненням валюти стає головним драйвером відновлення інтересу до золота, незважаючи на волатильність ринків.

Ба, більше, золото, як і сучасне "цифрове золото", тобто біткоїн, завжди служить для інвесторів захистом від девальвації.

З іншого боку, реальна загроза знецінення долара не є негайною. Але рівень занепокоєння серед інвесторів вищий, ніж будь-коли з 1970-х років.

