Запросы "обесценивание доллара" в Google взлетели до самого высокого уровня в истории

Запросы о девальвации в США взлетели — инвесторы ушли в золото
Поисковые запросы американцев о "debasement", то есть "обесценивание валюты", резко выросли до самого высокого уровня в истории, сообщает Bloomberg.
График Google Trends показывает настолько резкий скачок интереса, что его называют "взрывным".
С чем это связано
Аналитики связали это с тремя факторами:
- Опасением, что США движутся к новой волне инфляции
- Ростом популярности золота и биткоина
- Возможность изменения монетарной политики ФРС.
То есть, американцы опасаются, что доллар скоро обесценится, считая что к этому приведет государственный долг США, который достиг рекордных уровней
Почему инвесторы присматриваются к золоту
Таким образом, страх перед обесцениванием валюты становится главным драйвером восстановления интереса к золоту, несмотря на волатильность рынков.
Более того, золото, как и современное "цифровое золото", то есть биткоин, всегда служит для инвесторов защитой от девальвации.
С другой стороны, реальная угроза обесценивания доллара не является немедленной. Но уровень беспокойства среди инвесторов выше, чем когда-либо с 1970-х годов.
