Главная Компании Запросы о девальвации в США взлетели — инвесторы ушли в золото

Запросы о девальвации в США взлетели — инвесторы ушли в золото

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 11:57
Запросы "обесценивание доллара" в Google взлетели до самого высокого уровня в истории
Купюры доллара в руках. Фото: Unsplash

Поисковые запросы американцев о "debasement", то есть "обесценивание валюты", резко выросли до самого высокого уровня в истории, сообщает Bloomberg.

График Google Trends показывает настолько резкий скачок интереса, что его называют "взрывным".

Читайте также:

С чем это связано

Аналитики связали это с тремя факторами:

  • Опасением, что США движутся к новой волне инфляции
  • Ростом популярности золота и биткоина
  • Возможность изменения монетарной политики ФРС.

То есть, американцы опасаются, что доллар скоро обесценится, считая что к этому приведет государственный долг США, который достиг рекордных уровней

Почему инвесторы присматриваются к золоту

Таким образом, страх перед обесцениванием валюты становится главным драйвером восстановления интереса к золоту, несмотря на волатильность рынков.

Более того, золото, как и современное "цифровое золото", то есть биткоин, всегда служит для инвесторов защитой от девальвации.

С другой стороны, реальная угроза обесценивания доллара не является немедленной. Но уровень беспокойства среди инвесторов выше, чем когда-либо с 1970-х годов.

Как мы сообщали ранее, эксперты определились с прогнозом курса доллара этой зимой и сказали, сколько будет стоить валюта в Украине.

Также узнайте, будет ли девальвация гривны в 2026 году и при чем здесь МВФ.

 

США Google доллар инфляция интернет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
