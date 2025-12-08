Запросы "обесценивание доллара" в Google взлетели до самого высокого уровня в истории

Купюры доллара в руках. Фото: Unsplash

Поисковые запросы американцев о "debasement", то есть "обесценивание валюты", резко выросли до самого высокого уровня в истории, сообщает Bloomberg.

График Google Trends показывает настолько резкий скачок интереса, что его называют "взрывным".

Реклама

Читайте также:

С чем это связано

Аналитики связали это с тремя факторами:

Опасением, что США движутся к новой волне инфляции

Ростом популярности золота и биткоина

Возможность изменения монетарной политики ФРС.

То есть, американцы опасаются, что доллар скоро обесценится, считая что к этому приведет государственный долг США, который достиг рекордных уровней

Почему инвесторы присматриваются к золоту

Таким образом, страх перед обесцениванием валюты становится главным драйвером восстановления интереса к золоту, несмотря на волатильность рынков.

Более того, золото, как и современное "цифровое золото", то есть биткоин, всегда служит для инвесторов защитой от девальвации.

С другой стороны, реальная угроза обесценивания доллара не является немедленной. Но уровень беспокойства среди инвесторов выше, чем когда-либо с 1970-х годов.

Как мы сообщали ранее, эксперты определились с прогнозом курса доллара этой зимой и сказали, сколько будет стоить валюта в Украине.

Также узнайте, будет ли девальвация гривны в 2026 году и при чем здесь МВФ.