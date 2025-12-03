Відео
Головна Компанії Відповідь Маску — китайська копія SpaceX розбилась при посадці

Відповідь Маску — китайська копія SpaceX розбилась при посадці

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 12:23
Китайська багаторазова ракета розбилась під час повернення — що сталося
Запуск космічної ракети. Фото: Pixabay

Китайська спроба повторити технологію SpaceX Ілона Маска закінчилася аварією при посадці.
Політ багаторазової ракети Zhuque-3 почався штатно, але під час повернення система зіткнулася з "аномальною витратою палива" і ракета розбилась під час посадки, пише Bloomberg.

Це була перша спроба китайської приватної компанії не лише вивести ракету на орбіту, а й повернути її першу ступінь на землю, як це робить SpaceX Ілона Маска.

Читайте також:

Чому розробка Китаю важлива

Американська компанія SpaceX багаторазово повертає й використовує свої ракети Falcon 9 ще з 2018 року. Завдяки цьому SpaceX фактично монополізувала ринок важких ракет та інтернету з низької орбіти — зараз у мережі Starlink близько 9 000 супутників.

У свою чергу, Китай тільки формує власні супутникові системи та досі покладається на одноразові ракети. Перехід до багаторазових стане ключом до зниження витрат і збільшення кількості запусків.

Американські військові стурбовані китайскими технологіями

У США слідкують за цими розробками.
Бригадний генерал Космічних сил США Браян Сідарі заявив, що китайське освоєння багаторазових технологій може дозволити Пекіну дуже швидко нарощувати космічні можливості.

З іншого боку, наразі перший крок Китаю в цьому напрямку завершився невдало, але гонка за технологією SpaceX лише починається.

Нагадаємо, що Ілон Маск створює "величезну армію роботів" — гуманоїдів Optimus, яких Маск називає майбутнім людства разом із ШІ.

Дізнайтесь також, які десять легендарних планетоходів увійшли в історію освоєння космосу

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
