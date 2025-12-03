Китайська багаторазова ракета розбилась під час повернення — що сталося

Відповідь Маску — китайська копія SpaceX розбилась при посадці
Китайська спроба повторити технологію SpaceX Ілона Маска закінчилася аварією при посадці.
Політ багаторазової ракети Zhuque-3 почався штатно, але під час повернення система зіткнулася з "аномальною витратою палива" і ракета розбилась під час посадки, пише Bloomberg.
Це була перша спроба китайської приватної компанії не лише вивести ракету на орбіту, а й повернути її першу ступінь на землю, як це робить SpaceX Ілона Маска.
Чому розробка Китаю важлива
Американська компанія SpaceX багаторазово повертає й використовує свої ракети Falcon 9 ще з 2018 року. Завдяки цьому SpaceX фактично монополізувала ринок важких ракет та інтернету з низької орбіти — зараз у мережі Starlink близько 9 000 супутників.
У свою чергу, Китай тільки формує власні супутникові системи та досі покладається на одноразові ракети. Перехід до багаторазових стане ключом до зниження витрат і збільшення кількості запусків.
Американські військові стурбовані китайскими технологіями
У США слідкують за цими розробками.
Бригадний генерал Космічних сил США Браян Сідарі заявив, що китайське освоєння багаторазових технологій може дозволити Пекіну дуже швидко нарощувати космічні можливості.
З іншого боку, наразі перший крок Китаю в цьому напрямку завершився невдало, але гонка за технологією SpaceX лише починається.
Нагадаємо, що Ілон Маск створює "величезну армію роботів" — гуманоїдів Optimus, яких Маск називає майбутнім людства разом із ШІ.
