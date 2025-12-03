Китайская многоразовая ракета разбилась во время возвращения — что произошло

Ответ Маску — китайская копия SpaceX разбилась при посадке
Китайская попытка повторить технологию SpaceX Илона Маска закончилась аварией при посадке.
Полет многоразовой ракеты Zhuque-3 начался штатно, но во время возвращения система столкнулась с "аномальным расходом топлива" и ракета разбилась во время посадки, пишет Bloomberg.
Это была первая попытка китайской частной компании не только вывести ракету на орбиту, но и вернуть ее первую ступень на землю, как это делает SpaceX.
Почему разработка Китая важна
Американская компания SpaceX многократно возвращает и использует свои ракеты Falcon 9 еще с 2018 года. Благодаря этому SpaceX фактически монополизировала рынок тяжелых ракет и интернета с низкой орбиты — сейчас в сети Starlink около 9 000 спутников.
В свою очередь, Китай только формирует собственные спутниковые системы и до сих пор полагается на одноразовые ракеты. Переход к многоразовым станет ключом к снижению затрат и увеличению количества запусков.
Американские военные обеспокоены китайскими технологиями
В США следят за этими разработками.
Бригадный генерал Космических сил США Брайан Сидари заявил, что китайское освоение многоразовых технологий может позволить Пекину очень быстро наращивать космические возможности.
С другой стороны, пока первый шаг Китая в этом направлении завершился неудачно, но гонка за технологией SpaceX только начинается.
