Главная Компании Ответ Маску — китайская копия SpaceX разбилась при посадке

Ответ Маску — китайская копия SpaceX разбилась при посадке

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 12:23
Китайская многоразовая ракета разбилась во время возвращения — что произошло
Запуск космической ракеты. Фото: Pixabay

Китайская попытка повторить технологию SpaceX Илона Маска закончилась аварией при посадке.
Полет многоразовой ракеты Zhuque-3 начался штатно, но во время возвращения система столкнулась с "аномальным расходом топлива" и ракета разбилась во время посадки, пишет Bloomberg.

Это была первая попытка китайской частной компании не только вывести ракету на орбиту, но и вернуть ее первую ступень на землю, как это делает SpaceX.

Читайте также:

Почему разработка Китая важна

Американская компания SpaceX многократно возвращает и использует свои ракеты Falcon 9 еще с 2018 года. Благодаря этому SpaceX фактически монополизировала рынок тяжелых ракет и интернета с низкой орбиты — сейчас в сети Starlink около 9 000 спутников.

В свою очередь, Китай только формирует собственные спутниковые системы и до сих пор полагается на одноразовые ракеты. Переход к многоразовым станет ключом к снижению затрат и увеличению количества запусков.

Американские военные обеспокоены китайскими технологиями

В США следят за этими разработками.
Бригадный генерал Космических сил США Брайан Сидари заявил, что китайское освоение многоразовых технологий может позволить Пекину очень быстро наращивать космические возможности.

С другой стороны, пока первый шаг Китая в этом направлении завершился неудачно, но гонка за технологией SpaceX только начинается.

Напомним, что Илон Маск создает "огромную армию роботов" — гуманоидов Optimus, которых Маск называет будущим человечества вместе с ИИ.

Узнайте также, какие десять легендарных планетоходов вошли в историю освоения космоса.

Китай Илон Маск космос ракеты космический аппарат
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
