Новая марка Укрпочты ко Дню ракетных войск и артиллерии

Укрпошта ко Дню ракетных войск и артиллерии выпустила новую почтовую марку, посвященную украинским артиллеристам, сообщает компания в соцсетях.

Церемония специального погашения этой марки состоялась в Киеве при участии генерального директора АО "Укрпошта" Игоря Смелянского, представителей Генштаба ВСУ, Командования Сухопутных войск и военнослужащих.

Марка как знак благодарности артиллеристам

Укрпошта позиционирует новый выпуск как символ благодарности воинам ракетных войск и артиллерии.

"В каждом выстреле украинских артиллеристов звучит не только сталь, но и воля защищать дом, держать позиции, выбивать врага и приближать день, когда письма снова будут писать только о мире", — отметили в компании.

Марка должна напоминать гражданам о тех, кто ежедневно держит оборону, и стать небольшим, но видимым жестом поддержки для военных.

Тираж и продажа новой марки

Тираж нового выпуска составляет 400 000 экземпляров, а приобрести марку можно уже с сегодняшнего дня.

Марка продается онлайн на сайте postmark.ukrposhta.ua, в отделениях Укрпошты и в филателистических магазинах.

