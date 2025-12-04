Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Укрпошта выпустила военную марку — где купить и сколько стоит

Укрпошта выпустила военную марку — где купить и сколько стоит

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 12:22
Новая марка Укрпочты ко Дню ракетных войск и артиллерии
Новая марка Укрпочты, посвященная артиллеристам. Фото: Укрпочта

Укрпошта ко Дню ракетных войск и артиллерии выпустила новую почтовую марку, посвященную украинским артиллеристам, сообщает компания в соцсетях.

Церемония специального погашения этой марки состоялась в Киеве при участии генерального директора АО "Укрпошта" Игоря Смелянского, представителей Генштаба ВСУ, Командования Сухопутных войск и военнослужащих.

Реклама
Читайте также:

Марка как знак благодарности артиллеристам

Укрпошта позиционирует новый выпуск как символ благодарности воинам ракетных войск и артиллерии.

"В каждом выстреле украинских артиллеристов звучит не только сталь, но и воля защищать дом, держать позиции, выбивать врага и приближать день, когда письма снова будут писать только о мире", — отметили в компании.

Марка должна напоминать гражданам о тех, кто ежедневно держит оборону, и стать небольшим, но видимым жестом поддержки для военных.

Тираж и продажа новой марки

Тираж нового выпуска составляет 400 000 экземпляров, а приобрести марку можно уже с сегодняшнего дня.

Марка продается онлайн на сайте postmark.ukrposhta.ua, в отделениях Укрпошты и в филателистических магазинах.

Как мы сообщали ранее, в Укрпоште появится важная услуга, за которую клиентам не нужно будет платить. Нововведение должно заработать в конце 2025 года.

Также узнайте, как РФ атаковала новое отделение Укрпошты во Львове и уничтожила около 900 посылок.

 

Укрпошта ВСУ почтовая марка артиллерия День ракетных войск и артиллерии Украины
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации