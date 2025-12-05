Відео
Угода ДТЕК та Siemens – що зміниться для української енергетики

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 18:45
Siemens приєднується до ДТЕК – які проєкти запустять першими
Представники ДТЕК та Siemens під час підписання меморандуму. Фото: ДТЕК

ДТЕК та Siemens Energy починають стратегічну співпрацю – компанії домовилися спільно відновлювати й модернізувати енергосистему України. Представники обох компаній підписали спільний меморандум, повідомили у ДТЕК.

Перші проєкти зосереджені на забезпеченні теплових електростанцій критичним обладнанням, яке дозволить швидко та безпечно відключати лінії під час аварій або перевантажень.

Меморандум ДТЕК та Siemens

ДТЕК і Siemens Energy вже узгодили оперативне постачання обладнання для ТЕС. Це рішення суттєво скоротить час відновлення станцій під час пікових навантажень та після атак на інфраструктуру. Компанії також готують спільні цифрові рішення для управління енергосистемою.

"Партнерство спрямоване на посилення технологічної стійкості української генерації, пришвидшення ремонтів після обстрілів та запуск ініціатив, що відповідатимуть стандартам EU Green Finance і зможуть залучати "зелені" інвестиції з ЄС", — розповіли у ДТЕК. 

ПозиціЇ компаній

Гендиректор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко заявив, що співпраця з Siemens Energy стане важливим кроком до модернізації української енергетики.

Він наголосив, що українські фахівці працюють під обстрілами вже майже чотири роки, тому лише сучасні технології можуть забезпечити стабільність роботи системи.

У свою чергу, представники Siemens Energy заявили, що компанія готова ділитися інженерними напрацюваннями та досвідом, щоб допомогти Україні перейти до стійкої та цифрової енергетики, сумісної з глобальними стандартами.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни атакували ТЕС ДТЕК та зруйновали обладнання на мільйони гривень

Також ми повідомляли, що Велика Британія надасть Україні додаткові 10 млн фунтів стерлінгів на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була зруйнована атаками Росії.

 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
