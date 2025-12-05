Siemens присоединяется к ДТЭК – какие проекты запустят первыми

Представители ДТЭК и Siemens во время подписания меморандума. Фото: ДТЭК

ДТЭК и Siemens Energy начинают стратегическое сотрудничество — компании договорились совместно восстанавливать и модернизировать энергосистему Украины. Представители обеих компаний подписали совместный меморандум, сообщили в ДТЭК.

Первые проекты сосредоточены на обеспечении тепловых электростанций критическим оборудованием, которое позволит быстро и безопасно отключать линии во время аварий или перегрузок.

Меморандум ДТЕК и Siemens

ДТЭК и Siemens Energy уже согласовали оперативную поставку оборудования для ТЭС. Это решение существенно сократит время восстановления станций во время пиковых нагрузок и после атак на инфраструктуру. Компании также готовят совместные цифровые решения для управления энергосистемой.

"Партнерство направлено на усиление технологической устойчивости украинской генерации, ускорение ремонтов после обстрелов и запуск инициатив, которые будут соответствовать стандартам EU Green Finance и смогут привлекать "зеленые" инвестиции из ЕС", — рассказали в ДТЭК.

Позиции компаний

Гендиректор ДТЭК Энерго Александр Фоменко заявил, что сотрудничество с Siemens Energy станет важным шагом к модернизации украинской энергетики.

Он отметил, что украинские специалисты работают под обстрелами уже почти четыре года, поэтому только современные технологии могут обеспечить стабильность работы системы.

В свою очередь, представители Siemens Energy заявили, что компания готова делиться инженерными наработками и опытом, чтобы помочь Украине перейти к устойчивой и цифровой энергетике, совместимой с глобальными стандартами.

Напомним, что недавно россияне атаковали ТЭС ДТЭК и разрушили оборудование на миллионы гривен.

Также мы сообщали, что Великобритания предоставит Украине дополнительные 10 млн фунтов стерлингов на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была разрушена атаками России.