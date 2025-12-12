Які магазини відкрилися в ТРЦ Гулівер

Вхід у ТРЦ "Гулівер". Фото: gullivercenter.com

У Київі торговельно-офісний комплекс "Гулівер" відновив роботу після тривалого простою. На двох поверхах запрацювали майже всі магазини, передають Новини. LIVE.

Зараз для відвідувачів працюють перший та мінус перший поверхи.

Які магазини відкрились в ТРЦ Гулівер

Свою роботу відновили магазини парфюмерно-косметична групи. Це Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard та інші). Також відкрилися Fashion-магазини: Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange та інші.

Також починає роботу подарункова та ювелірна група (SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотий Вік, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ), сервісна група (Vodafone, Фортуна тютюн, Єнот24, ремонт годинників, Strong.ua, GLO, Обмін валют та інші).

Решта торгових рівнів та офісна вежа залишаться закритими до повної ліквідації причин можливих надзвичайних ситуацій та додаткових перевірок безпеки.

Чому Gulliver був зачинений

У жовтні 2025 року "Ощадбанк" тимчасово закрив Gulliver, згідно офіціальної інформації — "з міркувань безпеки та для проведення технічних і ремонтних робіт". Новини.LIVE розповідали, що всі входи в ТРЦ були заблоковані, а деякі працівники комплексу навіть не отримали доступу до особистих речей.

Наприкінці листопада 2025-го комплекс остаточно перейшов у власність "Ощадбанку" та "Укрексімбанку". Нинішнє поетапне відкриття має стати першим кроком до повного відновлення роботи ТРЦ.

Відео: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет