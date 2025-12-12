Видео
В Киеве открылся ТРЦ "Гулливер" - какие магазины работают (видео)

В Киеве открылся ТРЦ "Гулливер" - какие магазины работают (видео)

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 17:19
Какие магазины открылись в ТРЦ Гулливер
Вход в ТРЦ "Гулливер". Фото: gullivercenter.com

В Киеве торгово-офисный комплекс "Гулливер" возобновил работу после длительного простоя. На двух этажах заработали почти все магазины, передают Новини. LIVE.

Сейчас для посетителей работают первый и минус первый этажи.

Читайте также:

Какие магазины открылись в ТРЦ Гулливер

Свою работу возобновили магазины парфюмерно-косметическая группы. Это Jo Malone, By Killian, Inglot, The Elixir, Brocard и другие). Также открылись Fashion-магазины: Polo Ralph Lauren, Sandro, Maje, Max Mara Weekend, Max&CO, Zadig & Voltaire, Marc Cain, Roy Robson, Armani Exchange и другие.

Также начинает работу подарочная и ювелирная группа (SOVA, Pandora, Tous, Love you, Золотой Век, ДЕКА, Zelena, Style Avenue, МВМ), сервисная группа (Vodafone, Фортуна табак, Енот24, ремонт часов, Strong.ua, GLO, Обмен валют и другие).

Остальные торговые уровни и офисная башня останутся закрытыми до полной ликвидации причин возможных чрезвычайных ситуаций и дополнительных проверок безопасности.

Почему Gulliver был закрыт

В октябре 2025 года "Ощадбанк" временно закрыл Gulliver, согласно официальной информации - "из соображений безопасности и для проведения технических и ремонтных работ". Новости.LIVE рассказывали, что все входы в ТРЦ были заблокированы, а некоторые работники комплекса даже не получили доступа к личным вещам.

В конце ноября 2025-го комплекс окончательно перешел в собственность "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". Нынешнее поэтапное открытие должно стать первым шагом к полному восстановлению работы ТРЦ.

Как мы сообщали ранее, Ощадбанк предупредил своих клиентов и разъяснил, что будет с их карточками после 1 января.

Также мы сообщали, какие финансовые учреждения получили право собственности на торгово-развлекательный центр "Гулливер" и почему.

Видео: Новости.LIVE / Дмитрий Шеремет

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
