У Дії запустили нову військову облігацію Амвросіївка для підтримки ЗСУ

У Дії зʼявилась нова військова облігація Амвросіївка — що відомо
В Україні зʼявилась ще одна можливість підтримати армію без складних процедур і зайвих паперів. У застосунку Дія запустили нову військову облігацію під назвою Амвросіївка, йдеться на сайті державних послуг.
Купити її можна буквально за кілька кліків. Потрібен лише смартфон, Дія і трохи вільних коштів — великі суми тут не обовʼязкові.
Що це за облігація
Нова військова облігація Амвросіївка доступна для купівлі прямо в Дії. Мінімальна вартість стартує від 1 080 гривень, а дохідність заявлена від 16,9% річних.
Виплата запланована на 16 грудня 2026 року. Гроші після погашення повертаються одразу на Дія.Картку разом із прибутком.
Як купити через Дію
Процес максимально простий і без бюрократії. У застосунку потрібно зайти в розділ військових облігацій, вибрати Амвросіївку, партнера і кількість.
Після підпису та оплати облігація зʼявиться у застосунку протягом трьох робочих днів. Додаткових дій не потрібно.
Чому це важливо
Купуючи облігацію, гроші одразу працюють на оборону країни. При цьому це не донат у класичному розумінні, бо держава зобовʼязується повернути вкладене з відсотками.
Фактично це спосіб одночасно підтримати армію, економіку і зберегти власні кошти.
Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, уряд ухвалив рішення про запуск в Дії нової системи для безробітних під назвою "Обрій". З нею наші громадяни зможуть оформити грошову допомогу, подати заявку на гранти для перекваліфікації, офіційно звільнитися і багато іншого.
Також ми писали, чи з'являться в "Дії" військово-облікові документи.
Читайте Новини.LIVE!