Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії У Дії зʼявилась нова військова облігація Амвросіївка — що відомо

У Дії зʼявилась нова військова облігація Амвросіївка — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 13:46
У Дії запустили нову військову облігацію Амвросіївка для підтримки ЗСУ
Державний портал "Дія" на екрані ноутбука. Фото: Мінцифри

В Україні зʼявилась ще одна можливість підтримати армію без складних процедур і зайвих паперів. У застосунку Дія запустили нову військову облігацію під назвою Амвросіївка, йдеться на сайті державних послуг.

Купити її можна буквально за кілька кліків. Потрібен лише смартфон, Дія і трохи вільних коштів — великі суми тут не обовʼязкові.

Реклама
Читайте також:

Що це за облігація

Нова військова облігація Амвросіївка доступна для купівлі прямо в Дії. Мінімальна вартість стартує від 1 080 гривень, а дохідність заявлена від 16,9% річних.

Виплата запланована на 16 грудня 2026 року. Гроші після погашення повертаються одразу на Дія.Картку разом із прибутком.

Як купити через Дію

Процес максимально простий і без бюрократії. У застосунку потрібно зайти в розділ військових облігацій, вибрати Амвросіївку, партнера і кількість.

Після підпису та оплати облігація зʼявиться у застосунку протягом трьох робочих днів. Додаткових дій не потрібно.

Чому це важливо

Купуючи облігацію, гроші одразу працюють на оборону країни. При цьому це не донат у класичному розумінні, бо держава зобовʼязується повернути вкладене з відсотками.

Фактично це спосіб одночасно підтримати армію, економіку і зберегти власні кошти. 

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, уряд ухвалив рішення про запуск в Дії нової системи для безробітних під назвою "Обрій". З нею наші громадяни зможуть оформити грошову допомогу, подати заявку на гранти для перекваліфікації, офіційно звільнитися і багато іншого.

Також ми писали, чи з'являться в "Дії" військово-облікові документи

Дія виплати ЗСУ армія облігації
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації