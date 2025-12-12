У Дії запустили нову військову облігацію Амвросіївка для підтримки ЗСУ

Державний портал "Дія" на екрані ноутбука. Фото: Мінцифри

В Україні зʼявилась ще одна можливість підтримати армію без складних процедур і зайвих паперів. У застосунку Дія запустили нову військову облігацію під назвою Амвросіївка, йдеться на сайті державних послуг.

Купити її можна буквально за кілька кліків. Потрібен лише смартфон, Дія і трохи вільних коштів — великі суми тут не обовʼязкові.

Що це за облігація

Нова військова облігація Амвросіївка доступна для купівлі прямо в Дії. Мінімальна вартість стартує від 1 080 гривень, а дохідність заявлена від 16,9% річних.

Виплата запланована на 16 грудня 2026 року. Гроші після погашення повертаються одразу на Дія.Картку разом із прибутком.

Як купити через Дію

Процес максимально простий і без бюрократії. У застосунку потрібно зайти в розділ військових облігацій, вибрати Амвросіївку, партнера і кількість.

Після підпису та оплати облігація зʼявиться у застосунку протягом трьох робочих днів. Додаткових дій не потрібно.

Чому це важливо

Купуючи облігацію, гроші одразу працюють на оборону країни. При цьому це не донат у класичному розумінні, бо держава зобовʼязується повернути вкладене з відсотками.

Фактично це спосіб одночасно підтримати армію, економіку і зберегти власні кошти.

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, уряд ухвалив рішення про запуск в Дії нової системи для безробітних під назвою "Обрій". З нею наші громадяни зможуть оформити грошову допомогу, подати заявку на гранти для перекваліфікації, офіційно звільнитися і багато іншого.

Також ми писали, чи з'являться в "Дії" військово-облікові документи.