В Дії запустили новую военную облигацию Амвросиевка для поддержки ВСУ

Государственный портал "Дія" на экране ноутбука. Фото: Минцифры

В Украине появилась еще одна возможность поддержать армию без сложных процедур и лишних бумаг. В приложении Дія запустили новую военную облигацию под названием Амвросиевка, говорится на сайте государственных услуг.

Купить ее можно буквально за несколько кликов. Нужен лишь смартфон, Дія и немного свободных средств - крупные суммы здесь не обязательны.

Реклама

Читайте также:

Что это за облигация

Новая военная облигация Амвросиевка доступна для покупки прямо в Дії. Минимальная стоимость стартует от 1 080 гривен, а доходность заявлена от 16,9% годовых.

Выплата запланирована на 16 декабря 2026 года. Деньги после погашения возвращаются сразу на Дия.Карту вместе с доходом.

Как купить через Дію

Процесс максимально простой и без бюрократии. В приложении нужно зайти в раздел военных облигаций, выбрать Амвросиевку, партнера и количество.

После подписи и оплаты облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней. Дополнительных действий не требуется.

Почему это важно

Покупая облигацию, деньги сразу работают на оборону страны. При этом это не донат в классическом понимании, потому что государство обязуется вернуть вложенное с процентами.

Фактически это способ одновременно поддержать армию, экономику и сохранить собственные средства.

Напомним, как мы сообщали ранее, правительство приняло решение о запуске в Дії новой системы для безработных под названием "Горизонт". С ней наши граждане смогут оформить денежную помощь, подать заявку на гранты для переквалификации, официально уволиться и многое другое.

Также мы писали, появятся ли в Дії военно-учетные документы.