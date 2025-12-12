Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании В Дії появилась новая военная облигация — что известно

В Дії появилась новая военная облигация — что известно

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 13:46
В Дії запустили новую военную облигацию Амвросиевка для поддержки ВСУ
Государственный портал "Дія" на экране ноутбука. Фото: Минцифры

В Украине появилась еще одна возможность поддержать армию без сложных процедур и лишних бумаг. В приложении Дія запустили новую военную облигацию под названием Амвросиевка, говорится на сайте государственных услуг.

Купить ее можно буквально за несколько кликов. Нужен лишь смартфон, Дія и немного свободных средств - крупные суммы здесь не обязательны.

Реклама
Читайте также:

Что это за облигация

Новая военная облигация Амвросиевка доступна для покупки прямо в Дії. Минимальная стоимость стартует от 1 080 гривен, а доходность заявлена от 16,9% годовых.

Выплата запланирована на 16 декабря 2026 года. Деньги после погашения возвращаются сразу на Дия.Карту вместе с доходом.

Как купить через Дію

Процесс максимально простой и без бюрократии. В приложении нужно зайти в раздел военных облигаций, выбрать Амвросиевку, партнера и количество.

После подписи и оплаты облигация появится в приложении в течение трех рабочих дней. Дополнительных действий не требуется.

Почему это важно

Покупая облигацию, деньги сразу работают на оборону страны. При этом это не донат в классическом понимании, потому что государство обязуется вернуть вложенное с процентами.

Фактически это способ одновременно поддержать армию, экономику и сохранить собственные средства.

Напомним, как мы сообщали ранее, правительство приняло решение о запуске в Дії новой системы для безработных под названием "Горизонт". С ней наши граждане смогут оформить денежную помощь, подать заявку на гранты для переквалификации, официально уволиться и многое другое.

Также мы писали, появятся ли в Дії военно-учетные документы.

Дия выплаты ВСУ армия облигации
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации