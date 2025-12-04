Чому Туреччина продовжує покупки російського газу

Газова труба. Фото: Depositphotos

Туреччина продовжила на один рік контракти на імпорт російського газу, але одночасно готує масштабні інвестиції США у власну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив міністр енергетики Алпарслан Байрактар, пише Reuters.

Наразі Туреччина залишається найбільшим європейським ринком для російського газу після запровадження санкцій проти Кремля.

Реклама

Читайте також:

Туреччина не відмовляється від газу з РФ

За чинними домовленостями з російською владою Туреччина імпортує близько 22 млрд кубометрів на рік, хоча частка постачань із РФ поступово зменшується.

Якщо у 2018 році російський газ покривав понад половину турецького споживання, то зараз менш ніж 40%.

Чому контракти продовжили лише на рік

Постачання газу до Туреччини здійснюється трубопроводами "Блакитний потік" та "Турецький потік" за довгостроковими угодами. Водночас державний імпортер BOTAS активно перезавантажує свою стратегію й підписує тривалі контракти на закупівлю СПГ, більшість якого надходить зі США.

За словами Алпарсана Байрактара, інвестиції США у газову інфраструктуру мають стати "страховкою" від цінових стрибків і допомогти зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Туреччина шукає додаткові джерела газу

Паралельно країна веде переговори щодо імпорту газу з Ірану та розглядає нові проєкти у сфері СПГ. Анкара також обговорює з міжнародними компаніями будівництво нових енергетичних об'єктів, включно з атомними станціями.

Як зазначає Reuters, Туреччина прагне диверсифікувати джерела постачання, але поки російський газ залишається головним елементом її енергетики.

Нагадаємо, що 3 грудня в ЄС встановили дату повної відмови від російського газу. Якщо документ буде ухвалено, то заборону запровадять до 2027 року.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп відтермінував санкції, дозволивши країні продовжувати купувати нафту та газ з Росії.