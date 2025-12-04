Почему Турция продолжает покупки российского газа

Газовая труба. Фото: Depositphotos

Турция продлила на один год контракты на импорт российского газа, но одновременно готовит масштабные инвестиции США в собственную энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил министр энергетики Алпарслан Байрактар, пишет Reuters.

Сейчас Турция остается крупнейшим европейским рынком для российского газа после введения санкций против Кремля.

Турция не отказывается от газа из РФ

По действующим договоренностям с российскими властями Турция импортирует около 22 млрд кубометров в год, хотя доля поставок из РФ постепенно уменьшается.

Если в 2018 году российский газ покрывал более половины турецкого потребления, то сейчас менее 40%.

Почему контракты продлили только на год

Поставки газа в Турцию осуществляется по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток" по долгосрочным соглашениям. В то же время государственный импортер BOTAS активно перезагружает свою стратегию и подписывает длительные контракты на закупку СПГ, большинство которого поступает из США.

По словам Алпарсана Байрактара, инвестиции США в газовую инфраструктуру должны стать "страховкой" от ценовых скачков и помочь уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

Турция ищет дополнительные источники газа

Параллельно страна ведет переговоры по импорту газа из Ирана и рассматривает новые проекты в сфере СПГ. Анкара также обсуждает с международными компаниями строительство новых энергетических объектов, включая атомные станции.

Как отмечает Reuters, Турция стремится диверсифицировать источники поставок, но пока российский газ остается главным элементом ее энергетики.

Напомним, что 3 декабря в ЕС установили дату полного отказа от российского газа. Если документ будет принят, то запрет введут до 2027 года.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп отсрочил санкции, позволив Венгрии продолжать покупать нефть и газ из России.