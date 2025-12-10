Інтернет в Україні може подорожчати в 10 разів — провайдери готуються до нововведень

Ціна на інтернет може піднятися вдесятеро — що відомо
В Україні хочуть прийняти новий закон про електронні комунікації. В ньому є дуже жорсткі вимоги до швидкості та стабільності інтернету, пише Мінфін.
Але провайдери вже говорять про можливе зростання тарифів у кілька разів, практично до західноєвропейських рівнів ціни.
Які вимоги у нового закону
Закон встановлює чіткі вимоги до швидкості мобільного інтернету: замість фактичного нормативу у 2 Мбіт/с орієнтиром стане до 100 Мбіт/с за європейськими стандартами.
Ба більше, державі дозволяється відновити планові перевірки операторів і збирати дані про реальну якість інтернету через користувацькі вимірювання.
Інтернет повинен працювати під час блекаутів
Також там є норма про те, що провайдери зобов'язані забезпечити автономну роботу мережі у разі блекаутів щонайменше 100 годин.
Для цього потрібні нові акумулятори, генератори, дорожче мережеве обладнання — а видатки зросли вже зараз.
Інтернет подорожчає у 5-10 разів
За словами представників галузі, саме ця сукупність вимог може спричинити різке подорожчання інтернету. Провайдери наголошують, що для того, щоб гарантувати стабільні 100 Мбіт/с усім абонентам, їм доведеться закуповувати значно більші обсяги трафіку і модернізувати обладнання.
Для абонентів це може означати тариф "як у Європі" — 2–3 тисячі гривень на місяць уже найближчими роками, хоча сьогодні багато пакетів коштують 200–300 грн.
Нагадаємо, раніше ми розказували, яке місце у світі посідає Україна за швидкістю інтернету. Хоча позиції країни трохи просіли, середні швидкості залишаються достатніми для повсякденних онлайн-задач.
Також ми писали, що інколи мобільний інтернет різко уповільнюється або повністю зникає, а у верхній частині екрана з'являється літера "E". Для багатьох це виглядає як помилка смартфона, хоча насправді позначення сигналізує про тип підключення та рівень доступної мережі.
Читайте Новини.LIVE!