Україна
Ціна на інтернет може піднятися вдесятеро — що відомо

Ціна на інтернет може піднятися вдесятеро — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 09:59
Інтернет в Україні може подорожчати в 10 разів — провайдери готуються до нововведень
Тест швидкості інтернету на екрані смартфона. Фото: Unsplash

В Україні хочуть прийняти новий закон про електронні комунікації. В ньому є дуже жорсткі вимоги до швидкості та стабільності інтернету, пише Мінфін.

Але провайдери вже говорять про можливе зростання тарифів у кілька разів, практично до західноєвропейських рівнів ціни.

Читайте також:


Які вимоги у нового закону

Закон встановлює чіткі вимоги до швидкості мобільного інтернету: замість фактичного нормативу у 2 Мбіт/с орієнтиром стане до 100 Мбіт/с за європейськими стандартами.

Ба більше, державі дозволяється відновити планові перевірки операторів і збирати дані про реальну якість інтернету через користувацькі вимірювання.

Інтернет повинен працювати під час блекаутів

Також там є норма про те, що провайдери зобов'язані забезпечити автономну роботу мережі у разі блекаутів щонайменше 100 годин.

Для цього потрібні нові акумулятори, генератори, дорожче мережеве обладнання — а видатки зросли вже зараз.

Інтернет подорожчає у 5-10 разів

За словами представників галузі, саме ця сукупність вимог може спричинити різке подорожчання інтернету. Провайдери наголошують, що для того, щоб гарантувати стабільні 100 Мбіт/с усім абонентам, їм доведеться закуповувати значно більші обсяги трафіку і модернізувати обладнання. 

Для абонентів це може означати тариф "як у Європі" — 2–3 тисячі гривень на місяць уже найближчими роками, хоча сьогодні багато пакетів коштують 200–300 грн.

Нагадаємо, раніше ми розказували, яке місце у світі посідає Україна за швидкістю інтернету. Хоча позиції країни трохи просіли, середні швидкості залишаються достатніми для повсякденних онлайн-задач.

Також ми писали, що інколи мобільний інтернет різко уповільнюється або повністю зникає, а у верхній частині екрана з'являється літера "E". Для багатьох це виглядає як помилка смартфона, хоча насправді позначення сигналізує про тип підключення та рівень доступної мережі.

соцмережі інтернет смартфон мобільний інтернет провайдери
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
