Інтернет в Україні може подорожчати в 10 разів — провайдери готуються до нововведень

В Україні хочуть прийняти новий закон про електронні комунікації. В ньому є дуже жорсткі вимоги до швидкості та стабільності інтернету, пише Мінфін.

Але провайдери вже говорять про можливе зростання тарифів у кілька разів, практично до західноєвропейських рівнів ціни.

Які вимоги у нового закону

Закон встановлює чіткі вимоги до швидкості мобільного інтернету: замість фактичного нормативу у 2 Мбіт/с орієнтиром стане до 100 Мбіт/с за європейськими стандартами.

Ба більше, державі дозволяється відновити планові перевірки операторів і збирати дані про реальну якість інтернету через користувацькі вимірювання.

Інтернет повинен працювати під час блекаутів

Також там є норма про те, що провайдери зобов'язані забезпечити автономну роботу мережі у разі блекаутів щонайменше 100 годин.

Для цього потрібні нові акумулятори, генератори, дорожче мережеве обладнання — а видатки зросли вже зараз.

Інтернет подорожчає у 5-10 разів

За словами представників галузі, саме ця сукупність вимог може спричинити різке подорожчання інтернету. Провайдери наголошують, що для того, щоб гарантувати стабільні 100 Мбіт/с усім абонентам, їм доведеться закуповувати значно більші обсяги трафіку і модернізувати обладнання.

Для абонентів це може означати тариф "як у Європі" — 2–3 тисячі гривень на місяць уже найближчими роками, хоча сьогодні багато пакетів коштують 200–300 грн.

Нагадаємо, раніше ми розказували, яке місце у світі посідає Україна за швидкістю інтернету. Хоча позиції країни трохи просіли, середні швидкості залишаються достатніми для повсякденних онлайн-задач.

Також ми писали, що інколи мобільний інтернет різко уповільнюється або повністю зникає, а у верхній частині екрана з'являється літера "E". Для багатьох це виглядає як помилка смартфона, хоча насправді позначення сигналізує про тип підключення та рівень доступної мережі.