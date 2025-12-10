Интернет в Украине может подорожать в 10 раз — провайдеры готовятся к нововведениям

Тест скорости интернета на экране смартфона. Фото: Unsplash

В Украине хотят принять новый закон об электронных коммуникациях. В нем есть очень жесткие требования к скорости и стабильности интернета, пишет Минфин.

Но провайдеры уже говорят о возможном росте тарифов в несколько раз, практически до западноевропейских уровней цены.

Какие требования у нового закона

Закон устанавливает четкие требования к скорости мобильного интернета: вместо фактического норматива в 2 Мбит/с ориентиром станет до 100 Мбит/с по европейским стандартам.

Более того, государству разрешается возобновить плановые проверки операторов и собирать данные о реальном качестве интернета через пользовательские измерения.

Интернет должен работать во время блэкаутов

Также там есть норма о том, что провайдеры обязаны обеспечить автономную работу сети в случае блэкаутов не менее 100 часов. Для этого нужны новые аккумуляторы, генераторы, более дорогое сетевое оборудование - а расходы выросли уже сейчас.

Интернет подорожает в 5-10 раз

По словам представителей отрасли, именно эта совокупность требований может вызвать резкое подорожание интернета. Провайдеры отмечают, что для того, чтобы гарантировать стабильные 100 Мбит/с всем абонентам, им придется закупать значительно большие объемы трафика и модернизировать оборудование.

Для абонентов это может означать тариф "как в Европе" — 2-3 тысячи гривен в месяц уже в ближайшие годы, хотя сегодня многие пакеты стоят всего 200-300 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, какое место в мире занимает Украина по скорости интернета. Хотя позиции страны немного просели, средние скорости остаются достаточными для повседневных онлайн-задач.

Также мы писали, что иногда мобильный интернет резко замедляется или полностью исчезает, а в верхней части экрана появляется буква "E". Для многих это выглядит как ошибка смартфона, хотя на самом деле обозначение сигнализирует о типе подключения и уровне доступной сети.