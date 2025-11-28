Революція на дорогах — що принесе масове впровадження роботаксі

Роботаксі Cruise Origin. Фото: techcrunch.com

Майбутнє вже наступило і роботаксі виходять із режиму тестів у повноцінний бізнес. Уже з 2026 року Bolt разом із китайською Pony.ai планують запустити в Європі поїздки без водія, а ринок автономних перевезень стрімко перетворюється на глобальні перегони за мільярди євро.

Паралельно в США, Китаї та ОАЕ вже працюють комерційні сервіси безпілотних таксі, тоді як ЄС лише підтягується. Як масове впровадження роботаксі може змінити міську мобільність, розібралися Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Bolt і Pony.ai: як Європа заходить у гру

Естонська платформа Bolt, що працює більш як у 50 країнах та 600 містах і обслуговує понад 200 млн клієнтів, оголосила про партнерство з китайською Pony.ai. Мета — інтегрувати технологію автономного водіння четвертого рівня (L4) у свій парк і вивести на ринок ЄС повністю безпілотні поїздки з 2026 року.

Оголошена 25 листопада угода передбачає, що на першому етапі компанії зосередяться на реальних тестах у містах, валідації безпеки й відпрацюванні користувацького досвіду. Уже після цього Bolt розраховує масштабувати сервіс у країнах ЄС та інших європейських юрисдикціях.

Pony.ai приносить у партнерство технологію, перевірену в Китаї: компанія комерційно запускає повністю безпілотні роботаксі в усіх чотирьох містах першого ешелону — Пекіні, Гуанчжоу, Шанхаї та Шеньчжені, та експлуатує понад 500 роботаксі та 170 роботракiв. Сукупний пробіг автопарку перевищив 55 млн км.

Китайський розробник паралельно працює зі Stellantis: партнери готують автономні фургони L4 на базі електровенів Peugeot для тестів у Люксембурзі й подальшого розгортання в європейських містах із 2026 року. У Європі Pony.ai координує проєкти через свій R&D-хаб у Люксембурзі.

Лідери роботаксі: США, Китай, ОАЕ — і повільна Європа

У США найагресивніший гравець — Waymo. Компанія вже запустила безпілотні поїздки в Фініксі, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі й розширює зону роботи на значну частину Каліфорнії та інші штати. Сукупний парк Waymo сягнув близько 2500 роботаксі, а кількість поїздок — 250 тис. на тиждень.

У Китаї Baidu зі своїм сервісом Apollo Go розгорнув роботаксі вже у 22 містах, включно з Пекіном, Шанхаєм, Уханем, Шеньчженем та закордонними локаціями — Дубаєм і Абу-Дабі. Компанія декларує 17 млн замовлень і також вийшла на рівень близько 250 тис. поїздок на тиждень, фактично зрівнявшись із Waymo за масштабом.

До клубу країн із повністю безпілотними комерційними таксі долучилися й ОАЕ: на острові Яс в Абу-Дабі Uber спільно з китайською WeRide запустили сервіс роботаксі без водія в салоні, замовлення доступні прямо з додатку Uber.

На цьому тлі ЄС рухається помітно повільніше. Хоча нормативна база для автономних авто поступово формується, більшість проєктів обмежуються пілотними шатлами з оператором на борту — як у Гамбурзі та інших містах Німеччини. Масовий комерційний запуск безпілотних таксі в Європі поки радше перспектива, ніж реальність.

Саме тут і з’являються Bolt та Pony.ai: великий локальний гравець із досвідом роботи з європейськими регуляторами плюс китайський технологічний партнер, який уже довів працездатність L4-платформи в мегаполісах Китаю. Це типовий сценарій "містка" між технологіями Азії та ринком ЄС.

Що змінить масове впровадження роботаксі

Для пасажирів роботаксі — це передусім сервіс на вимогу: машина приїжджає за викликом у застосунку, але без водія. Автономні системи комбінують лідари, радари, камери й моделі ШІ для орієнтації в просторі. Waymo, наприклад, стверджує, що за аналогічний пробіг кількість аварій із травмами та спрацюванням подушок безпеки в її флоті нижча, ніж у середньому в людських водіїв, хоча регулятори продовжують уважно розслідувати інциденти за участі таких авто.

Для міст і держав ставки ще вищі. Майже 10% економіки ЄС прямо або опосередковано пов’язані з автопромом, і відставання в автономних технологіях може посилити технологічну та економічну залежність від США й Китаю. Автономні перевезення — це не лише таксі, а й доставки, шатли, логістика для бізнесу й новий рівень конкуренції за інвестиції.

Водночас масове впровадження роботаксі неминуче загострить питання зайнятості водіїв, доступу до даних, кібербезпеки та відповідальності за аварії. Перевагу отримають ті міста, де вдасться інтегрувати автономні сервіси в систему громадського транспорту, а не просто додати ще один вид приватних поїздок.

Кому дістанеться ринок автономних перевезень

Глобальний ринок автономних поїздок уже зараз де-факто ділиться між трьома центрами сили:

США з Waymo, Zoox та іншими гравцями, які нарощують флот і географію;

Китаєм, де Baidu, Pony.ai та конкуренти перетворюють роботаксі на масовий сервіс у мегаполісах;

Близьким Сходом, який активно відкриває ринок для іноземних технологій, як це зробили ОАЕ з Uber та WeRide.

Європа претендує стати четвертим центром, але для цього їй потрібні не лише жорсткі регуляції, а й "якорні" гравці масштабу Bolt, здатні швидко індустріалізувати технології партнерів — від Pony.ai до Stellantis і Baidu.

У найближчі роки саме від таких альянсів залежатиме, чи стане "транспорт без людини" для європейських міст нормою, чи залишиться демонстраційним проєктом для кількох кварталів.

Раніше ми повідомляли, як роботи ЗСУ рятують життя бійців на фронті. Завдяки своїм можливостям вони бережуть життя бійців, влаштовуючи замість них засідки й евакуюють поранених.

Дізнайтесь також, коли безпілотні таксі можна буде чекати в Україні і що для цього потрібно.