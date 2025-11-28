Революция на дорогах — что принесет массовое внедрение роботакси

Роботакси Cruise Origin. Фото: techcrunch.com

Будущее уже наступило и роботакси выходят из режима тестов в полноценный бизнес. Уже с 2026 года Bolt вместе с китайской Pony.ai планируют запустить в Европе поездки без водителя, а рынок автономных перевозок стремительно превращается в глобальную гонку за миллиарды евро.

Параллельно в США, Китае и ОАЭ уже работают коммерческие сервисы беспилотных такси, тогда как ЕС только подтягивается. Как массовое внедрение роботакси может изменить городскую мобильность, разбирались Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Bolt и Pony.ai: как Европа заходит в игру

Эстонская платформа Bolt, работающая более чем в 50 странах и 600 городах и обслуживающая более 200 млн клиентов, объявила о партнерстве с китайской Pony.ai. Цель — интегрировать технологию автономного вождения четвертого уровня (L4) в свой парк и вывести на рынок ЕС полностью беспилотные поездки с 2026 года.

Объявленное 25 ноября соглашение предполагает, что на первом этапе компании сосредоточатся на реальных тестах в городах, валидации безопасности и отработке пользовательского опыта. Уже после этого Bolt рассчитывает масштабировать сервис в странах ЕС и других европейских юрисдикциях.

Pony.ai приносит в партнерство технологию, проверенную в Китае: компания коммерчески запускает полностью беспилотные роботакси во всех четырех городах первого эшелона — Пекине, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньчжэне, и эксплуатирует более 500 роботакси и 170 роботраков. Совокупный пробег автопарка превысил 55 млн км.

Китайский разработчик параллельно работает со Stellantis: партнеры готовят автономные фургоны L4 на базе электровагонов Peugeot для тестов в Люксембурге и дальнейшего развертывания в европейских городах с 2026 года. В Европе Pony.ai координирует проекты через свой R&D-хаб в Люксембурге.

Лидеры роботакси: США, Китай, ОАЭ — и медленная Европа

В США самый агрессивный игрок — Waymo. Компания уже запустила беспилотные поездки в Финиксе, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и расширяет зону работы на значительную часть Калифорнии и другие штаты. Совокупный парк Waymo достиг около 2500 роботакси, а количество поездок — 250 тыс. в неделю.

В Китае Baidu со своим сервисом Apollo Go развернул роботакси уже в 22 городах, включая Пекин, Шанхай, Ухань, Шэньчжэнь и зарубежные локации — Дубай и Абу-Даби. Компания декларирует 17 млн заказов и также вышла на уровень около 250 тыс. поездок в неделю, фактически сравнявшись с Waymo по масштабу.

К клубу стран с полностью беспилотными коммерческими такси присоединились и ОАЭ: на острове Яс в Абу-Даби Uber совместно с китайской WeRide запустили сервис роботакси без водителя в салоне, заказы доступны прямо из приложения Uber.

На этом фоне ЕС движется заметно медленнее. Хотя нормативная база для автономных авто постепенно формируется, большинство проектов ограничиваются пилотными шаттлами с оператором на борту — как в Гамбурге и других городах Германии. Массовый коммерческий запуск беспилотных такси в Европе пока скорее перспектива, чем реальность.

Именно здесь и появляются Bolt и Pony.ai: крупный локальный игрок с опытом работы с европейскими регуляторами плюс китайский технологический партнер, который уже доказал работоспособность L4-платформы в мегаполисах Китая. Это типичный сценарий "мостика" между технологиями Азии и рынком ЕС.

Что изменит массовое внедрение роботакси

Для пассажиров роботакси — это прежде всего сервис по требованию: машина приезжает по вызову в приложении, но без водителя. Автономные системы комбинируют лидары, радары, камеры и модели ИИ для ориентации в пространстве. Waymo, например, утверждает, что за аналогичный пробег количество аварий с травмами и срабатыванием подушек безопасности в ее флоте ниже, чем в среднем у человеческих водителей, хотя регуляторы продолжают внимательно расследовать инциденты с участием таких авто.

Для городов и государств ставки еще выше. Почти 10% экономики ЕС прямо или косвенно связаны с автопромом, и отставание в автономных технологиях может усилить технологическую и экономическую зависимость от США и Китая. Автономные перевозки — это не только такси, но и доставки, шаттлы, логистика для бизнеса и новый уровень конкуренции за инвестиции.

В то же время массовое внедрение роботакси неизбежно обострит вопросы занятости водителей, доступа к данным, кибербезопасности и ответственности за аварии. Преимущество получат те города, где удастся интегрировать автономные сервисы в систему общественного транспорта, а не просто добавить еще один вид частных поездок.

Кому достанется рынок автономных перевозок

Глобальный рынок автономных поездок уже сейчас де-факто делится между тремя центрами силы:

США с Waymo, Zoox и другими игроками, которые наращивают флот и географию;

Китаем, где Baidu, Pony.ai и конкуренты превращают роботакси в массовый сервис в мегаполисах;

Ближним Востоком, который активно открывает рынок для иностранных технологий, как это сделали ОАЭ с Uber и WeRide.

Европа претендует стать четвертым центром, но для этого ей нужны не только жесткие регуляции, но и "якорные" игроки масштаба Bolt, способные быстро индустриализировать технологии партнеров — от Pony.ai до Stellantis и Baidu.

В ближайшие годы именно от таких альянсов будет зависеть, станет ли "транспорт без человека" для европейских городов нормой или останется демонстрационным проектом для нескольких кварталов.

Ранее мы сообщали, как роботы ВСУ спасают жизни бойцов на фронте. Благодаря своим возможностям они берегут жизни бойцов, устраивая вместо них засады и эвакуируют раненых.

Узнайте также, когда беспилотные такси можно будет ждать в Украине и что для этого нужно.