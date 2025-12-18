Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Трамп приписав подолання інфляції своєму улюбленому слову

Трамп приписав подолання інфляції своєму улюбленому слову

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 17:16
Дональд Трамп заявив, що врятував економіку США завдяки одному слову — про що мова
Звернення Дональда Трампа до нації. Фото: кадр Youtube

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки йому економіка країни пройшла шлях "від хаосу до стабільності". Трамп наголосив, що інфляцію вдалося зупинити, а ціни пішли вниз.

За його словами, США ще рік тому були за крок від повного краху. а тепер ситуація врятована, повідомляє Ndtv.com.

Реклама
Читайте також:

"Моє улюблене слово — тарифи"

Більшу частину економічних успіхів Трамп приписав тарифній політиці. Саме тарифи, за його словами, стали ключовим інструментом змін.

"Моє улюблене слово — "тарифи". Багатьма десятиліттями інші країни використовували їх проти нас. Тепер — більше ні", — заявив він.

Президент також повідомив, що його адміністрації вдалося залучити в економіку США рекордні 18 трлн доларів інвестицій.

Ціни падають, зарплати ростуть

Дональд Трамп також заявив, що за кілька місяців економіка США "перейшла від найгіршого до найкращого". За його словами, інфляцію зупинено, заробітні плати зросли, а ціни почали швидко знижуватися.

Як приклад Трамп навів ціни на продукти. За його словами, індичка до Дня подяки подешевшала на 33% порівняно з минулим роком, а яйця з березня впали в ціні на 82%.

Також він зазначив, що середня ціна бензину в США зараз становить близько 2,50 доларів за галон, що на 15% менше, ніж рік тому.

Електростанції і "інфляційна катастрофа"

За словами американського президента, коли він вступив на посаду, ситуація була критичною. Інфляція, як стверджує Трамп, була найвищою за останні 48 років.

Окремо Трамп зупинився на тому, що протягом найближчих 12 місяців у США буде відкрито близько 1,6 тис. нових електростанцій. Це, за його словами, має остаточно розвернути назад те, що він назвав "інфляційною катастрофою демократів". 

Нагадаємо, що нещодавно очільник США прийняв рішення призупинити міграцію для громадян країн третього світу

На початку грудня стало відомо, що Дональд Трамп хоче розширити перелік країн, громадянам яких буде заборонений в'їзд до США. 

тарифи США Дональд Трамп інфляція інвестиції
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації