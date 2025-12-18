Дональд Трамп заявив, що врятував економіку США завдяки одному слову — про що мова

Звернення Дональда Трампа до нації. Фото: кадр Youtube

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки йому економіка країни пройшла шлях "від хаосу до стабільності". Трамп наголосив, що інфляцію вдалося зупинити, а ціни пішли вниз.

За його словами, США ще рік тому були за крок від повного краху. а тепер ситуація врятована, повідомляє Ndtv.com.

"Моє улюблене слово — тарифи"

Більшу частину економічних успіхів Трамп приписав тарифній політиці. Саме тарифи, за його словами, стали ключовим інструментом змін.

"Моє улюблене слово — "тарифи". Багатьма десятиліттями інші країни використовували їх проти нас. Тепер — більше ні", — заявив він.

Президент також повідомив, що його адміністрації вдалося залучити в економіку США рекордні 18 трлн доларів інвестицій.

Ціни падають, зарплати ростуть

Дональд Трамп також заявив, що за кілька місяців економіка США "перейшла від найгіршого до найкращого". За його словами, інфляцію зупинено, заробітні плати зросли, а ціни почали швидко знижуватися.

Як приклад Трамп навів ціни на продукти. За його словами, індичка до Дня подяки подешевшала на 33% порівняно з минулим роком, а яйця з березня впали в ціні на 82%.

Також він зазначив, що середня ціна бензину в США зараз становить близько 2,50 доларів за галон, що на 15% менше, ніж рік тому.

Електростанції і "інфляційна катастрофа"

За словами американського президента, коли він вступив на посаду, ситуація була критичною. Інфляція, як стверджує Трамп, була найвищою за останні 48 років.

Окремо Трамп зупинився на тому, що протягом найближчих 12 місяців у США буде відкрито близько 1,6 тис. нових електростанцій. Це, за його словами, має остаточно розвернути назад те, що він назвав "інфляційною катастрофою демократів".

Нагадаємо, що нещодавно очільник США прийняв рішення призупинити міграцію для громадян країн третього світу.

На початку грудня стало відомо, що Дональд Трамп хоче розширити перелік країн, громадянам яких буде заборонений в'їзд до США.