Дональд Трамп заявил, что спас экономику США благодаря одному слову — о чем речь

Обращение Дональда Трампа к нации. Фото: кадр Youtube

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему экономика страны прошла путь "от хаоса к стабильности". Трамп подчеркнул, что инфляцию удалось остановить, а цены пошли вниз.

По его словам, США еще год назад были в шаге от полного краха. а теперь ситуация спасена, сообщает Ndtv.com.

Реклама

Читайте также:

"Мое любимое слово — тарифы"

Большую часть экономических успехов Трамп приписал тарифной политике. Именно тарифы, по его словам, стали ключевым инструментом изменений.

"Мое любимое слово — "тарифы". Многими десятилетиями другие страны использовали их против нас. Теперь такого больше нет", — заявил он.

Президент также сообщил, что его администрации удалось привлечь в экономику США рекордные 18 триллионов долларов инвестиций.

Цены падают, зарплаты растут

Дональд Трамп также заявил, что за несколько месяцев экономика США "перешла от худшего к лучшему". По его словам, инфляция остановлена, заработные платы выросли, а цены начали быстро снижаться.

В качестве примера Трамп привел цены на продукты. По его словам, индейка ко Дню благодарения подешевела на 33% по сравнению с прошлым годом, а яйца с марта упали в цене на 82%.

Также он отметил, что средняя цена бензина в США сейчас составляет около 2,50 долларов за галлон, что на 15% меньше, чем год назад.

Электростанции и "инфляционная катастрофа"

По словам американского президента, когда он вступил в должность, ситуация была критической. Инфляция, как утверждает Трамп, была самой высокой за последние 48 лет.

Отдельно Трамп остановился на том, что в течение ближайших 12 месяцев в США будет открыто около 1,6 тыс. новых электростанций. Это, по его словам, должно окончательно развернуть назад то, что он назвал "инфляционной катастрофой демократов".

Напомним, что недавно глава США принял решение приостановить миграцию для граждан стран третьего мира.

В начале декабря стало известно, что Дональд Трамп хочет расширить перечень стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США.