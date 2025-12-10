Світовий банк купує частки страхових компаній "Княжа" та USG

Чоловіки за столом у страховій компанії. Фото: Freepik

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що є частиною групи Світового банку, оголосила про купівлю часток одразу у двох страхових компаніях України. Йдеться про лідерів галузі — це "Княжа" та Українська страхова група, йдеться на сайті IFC.

Таким чином, незважаючи на війну, в український бізнес вкладаються великі міжнародні інвестори.

Скільки часток українських страховиків придбає IFC

IFC придбає по 20% акцій у кожній компанії. Обидві, "Княжа" і USG, входять до топ-10 українського страхового ринку і належать до Vienna Insurance Group (VIG).

У самій IFC кажуть, що інвестиція має посилити стабільність компаній і допомогти розширити доступ українців до страхових послуг, що критично важливо на тлі війни та майбутнього відновлення.

Чому це важливо для страхового ринку

У Vienna Insurance Group зазначають, що співпраця з IFC для них не є новою, оскільки 2022-го корпорація вже купила частку їхнього болгарського пенсійного фонду. Але в Україні ставка робиться на розвиток страхового покриття для майбутньої реконструкції країни.

Гаральд Рінер, член правління VIG, підкреслив, що Україна залишається стратегічним ринком групи.

