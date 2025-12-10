Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Світовий банк зайшов у страховий ринок України — скуповує активи

Світовий банк зайшов у страховий ринок України — скуповує активи

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 13:13
Світовий банк купує частки страхових компаній "Княжа" та USG
Чоловіки за столом у страховій компанії. Фото: Freepik

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що є частиною групи Світового банку, оголосила про купівлю часток одразу у двох страхових компаніях України. Йдеться про лідерів галузі — це "Княжа" та Українська страхова група, йдеться на сайті IFC

Таким чином, незважаючи на війну, в український бізнес вкладаються великі міжнародні інвестори.

Реклама
Читайте також:

Скільки часток українських страховиків придбає IFC

IFC придбає по 20% акцій у кожній компанії. Обидві, "Княжа" і USG, входять до топ-10 українського страхового ринку і належать до Vienna Insurance Group (VIG).

У самій IFC кажуть, що інвестиція має посилити стабільність компаній і допомогти розширити доступ українців до страхових послуг, що критично важливо на тлі війни та майбутнього відновлення.

Чому це важливо для страхового ринку

У Vienna Insurance Group зазначають, що співпраця з IFC для них не є новою, оскільки 2022-го корпорація вже купила частку їхнього болгарського пенсійного фонду. Але в Україні ставка робиться на розвиток страхового покриття для майбутньої реконструкції країни.

Гаральд Рінер, член правління VIG, підкреслив, що Україна залишається стратегічним ринком групи.

Як ми повідомляли раніше, страхові тарифи для суден, що працюють у Чорному морі, зросли втричі лише за місяць. Брокери попереджають про подальше подорожчання після серії атак на російські порти і судна, пов'язані з тіньовим флотом.

Також дізнайтеся про страхування в Німеччині - чи вистачить грошей на їжу після сплати.

 

Світовий банк акція страхування страхові виплати страховий внесок
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації