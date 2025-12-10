Всемирный банк покупает доли страховых компаний "Княжа" и USG

Мужчины за столом в страховой компании. Фото: Freepik

Международная финансовая корпорация (IFC), являющаяся частью группы Всемирного банка, объявила о покупке долей сразу в двух страховых компаниях Украины. Речь идет о лидерах отрасли — это "Княжа" и Украинская страховая группа, говорится на сайте IFC.

Таким образом, несмотря на войну, в украинский бизнес вкладываются крупные международные инвесторы.

Сколько долей украинских страховщиков приобретет IFC

IFC приобретет по 20% акций в каждой компании. Обе, "Княжа" и USG, входят в топ-10 украинского страхового рынка и принадлежат к Vienna Insurance Group (VIG).

В самой IFC говорят, что инвестиция должна усилить стабильность компаний и помочь расширить доступ украинцев к страховым услугам, что критически важно на фоне войны и будущего восстановления.

Почему это важно для страхового рынка

В Vienna Insurance Group отмечают, что сотрудничество с IFC для них не ново, так как в 2022-м корпорация уже купила долю их болгарского пенсионного фонда. Но в Украине ставка делается на развитие страхового покрытия для будущей реконструкции страны.

Гаральд Ринер, член правления VIG, подчеркнул, что Украина остается стратегическим рынком группы.

