Главная Компании Всемирный банк зашел в страховой рынок Украины — скупает активы

Всемирный банк зашел в страховой рынок Украины — скупает активы

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 13:13
Всемирный банк покупает доли страховых компаний "Княжа" и USG
Мужчины за столом в страховой компании. Фото: Freepik

Международная финансовая корпорация (IFC), являющаяся частью группы Всемирного банка, объявила о покупке долей сразу в двух страховых компаниях Украины. Речь идет о лидерах отрасли — это "Княжа" и Украинская страховая группа, говорится на сайте IFC.

Таким образом, несмотря на войну, в украинский бизнес вкладываются крупные международные инвесторы.

Читайте также:

Сколько долей украинских страховщиков приобретет IFC

IFC приобретет по 20% акций в каждой компании. Обе, "Княжа" и USG, входят в топ-10 украинского страхового рынка и принадлежат к Vienna Insurance Group (VIG).

В самой IFC говорят, что инвестиция должна усилить стабильность компаний и помочь расширить доступ украинцев к страховым услугам, что критически важно на фоне войны и будущего восстановления.

Почему это важно для страхового рынка

В Vienna Insurance Group отмечают, что сотрудничество с IFC для них не ново, так как в 2022-м корпорация уже купила долю их болгарского пенсионного фонда. Но в Украине ставка делается на развитие страхового покрытия для будущей реконструкции страны.

Гаральд Ринер, член правления VIG, подчеркнул, что Украина остается стратегическим рынком группы.

Как мы сообщали ранее, страховые тарифы для судов, работающих в Черном море, выросли в три раза всего за месяц. Брокеры предупреждают о дальнейшем подорожании после серии атак на российские порты и суда, связанные с теневым флотом.

Также узнайте о страховании в Германии - хватит ли денег на еду после уплаты взносов.

 

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
