Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Срібло пробило історичний максимум — ціна перевищила $60

Срібло пробило історичний максимум — ціна перевищила $60

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 11:14
Вперше в історії ціна срібла стрибнула до 60 доларів
Людина cкладаає злитки срібла. Фото: Pixabay

Ціна срібла 9 грудня вперше за всю історію травня перевищила 60 доларів за унцію. Це зростання відбулося на тлі високого попиту, зростаючого інтересу інвесторів та сприятливого макроекономічного фону та прогнозованого дефіциту на ринку, пише Bloomberg.

При тому, лише рік назад ціна срібла досягла 30 доларів за унцію, тобто зросла у два рази за один рік. 

Реклама
Читайте також:

Попит на срібло б’є по пропозиції

На біржі Comex березневі ф’ючерси піднімалися до $60,54 за унцію, чого ринок ще ніколи не бачив.

Аналітики пояснюють, що ринок заходить у вже п’ятий рік дефіциту, бо видобуток не встигає, склади порожніють, а інтерес зростає. Частина попиту тепер іде не тільки від інвесторів — сонячна енергетика й інші "зелені" галузі змітають метал ще швидше.

Silver Institute прогнозує, що 2025-го баланс буде знову "в мінус". Це створює фон, за якого будь-яка новина про ставки або долар штовхає ціну ще вище.

Чому срібло піднялося в ціні

Одним із тригерів стрибка ціни став очікуваний крок Федрезерву США — ймовірне зниження ставки на 25 б.п. На тлі нервових настроїв інвестори шукають, де "сховатись", і дорогоцінні метали виглядають безпечніше.

Паралельно золото також підросло, але вже не такими темпами — всього на 0,4%. Натомість срібло з початку року додало понад 85% і виглядає набагато агресивніше.

Раніше ми писали про найбільші рудники з видобування срібла, вони розташовані у Мексиці, Перу, Болівії, Польщі, та Туреччині.

Також дізнавайтеся, яка проба срібла найдорожча і чому. 

 

рекорд дорогоцінні метали золото срібло цінні ресурси
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації