Вперше в історії ціна срібла стрибнула до 60 доларів

Ціна срібла 9 грудня вперше за всю історію травня перевищила 60 доларів за унцію. Це зростання відбулося на тлі високого попиту, зростаючого інтересу інвесторів та сприятливого макроекономічного фону та прогнозованого дефіциту на ринку, пише Bloomberg.

При тому, лише рік назад ціна срібла досягла 30 доларів за унцію, тобто зросла у два рази за один рік.

Попит на срібло б’є по пропозиції

На біржі Comex березневі ф’ючерси піднімалися до $60,54 за унцію, чого ринок ще ніколи не бачив.



Аналітики пояснюють, що ринок заходить у вже п’ятий рік дефіциту, бо видобуток не встигає, склади порожніють, а інтерес зростає. Частина попиту тепер іде не тільки від інвесторів — сонячна енергетика й інші "зелені" галузі змітають метал ще швидше.

Silver Institute прогнозує, що 2025-го баланс буде знову "в мінус". Це створює фон, за якого будь-яка новина про ставки або долар штовхає ціну ще вище.

Чому срібло піднялося в ціні

Одним із тригерів стрибка ціни став очікуваний крок Федрезерву США — ймовірне зниження ставки на 25 б.п. На тлі нервових настроїв інвестори шукають, де "сховатись", і дорогоцінні метали виглядають безпечніше.

Паралельно золото також підросло, але вже не такими темпами — всього на 0,4%. Натомість срібло з початку року додало понад 85% і виглядає набагато агресивніше.

