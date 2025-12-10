Впервые в истории цена серебра прыгнула до 60 долларов

Человек складывает слитки серебра. Фото: Pixabay

Цена серебра 9 декабря впервые за всю историю мая превысила 60 долларов за унцию. Этот рост произошел на фоне высокого спроса, растущего интереса инвесторов и благоприятного макроэкономического фона и прогнозируемого дефицита на рынке, пишет Bloomberg.

При том, только год назад цена серебра достигла 30 долларов за унцию, то есть выросла в два раза за один год.

Спрос на серебро бьет по предложению

На бирже Comex мартовские фьючерсы поднимались до $60,54 за унцию, чего рынок еще никогда не видел.



Аналитики объясняют, что рынок заходит в уже пятый год дефицита, потому что добыча не успевает, склады пустеют, а интерес растет. Часть спроса теперь идет не только от инвесторов - солнечная энергетика и другие "зеленые" отрасли сметают металл еще быстрее.

Silver Institute прогнозирует, что в 2025-м баланс будет снова "в минус". Это создает фон, при котором любая новость о ставках или долларе толкает цену еще выше.

Почему серебро поднялось в цене

Одним из триггеров скачка цены стал ожидаемый шаг Федрезерва США - вероятное снижение ставки на 25 б.п. На фоне нервных настроений инвесторы ищут, где "спрятаться", и драгоценные металлы выглядят безопаснее.

Параллельно золото также подросло, но уже не такими темпами - всего на 0,4%. Зато серебро с начала года прибавило более 85% и выглядит гораздо агрессивнее.

Ранее мы писали о крупнейших рудниках по добыче серебра, они расположены в Мексике, Перу, Боливии, Польше и Турции.

