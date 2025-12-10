Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Серебро пробило исторический максимум — цена превысила $60

Серебро пробило исторический максимум — цена превысила $60

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 11:14
Впервые в истории цена серебра прыгнула до 60 долларов
Человек складывает слитки серебра. Фото: Pixabay

Цена серебра 9 декабря впервые за всю историю мая превысила 60 долларов за унцию. Этот рост произошел на фоне высокого спроса, растущего интереса инвесторов и благоприятного макроэкономического фона и прогнозируемого дефицита на рынке, пишет Bloomberg.

При том, только год назад цена серебра достигла 30 долларов за унцию, то есть выросла в два раза за один год.

Реклама
Читайте также:

Спрос на серебро бьет по предложению

На бирже Comex мартовские фьючерсы поднимались до $60,54 за унцию, чего рынок еще никогда не видел.

Аналитики объясняют, что рынок заходит в уже пятый год дефицита, потому что добыча не успевает, склады пустеют, а интерес растет. Часть спроса теперь идет не только от инвесторов - солнечная энергетика и другие "зеленые" отрасли сметают металл еще быстрее.

Silver Institute прогнозирует, что в 2025-м баланс будет снова "в минус". Это создает фон, при котором любая новость о ставках или долларе толкает цену еще выше.

Почему серебро поднялось в цене

Одним из триггеров скачка цены стал ожидаемый шаг Федрезерва США - вероятное снижение ставки на 25 б.п. На фоне нервных настроений инвесторы ищут, где "спрятаться", и драгоценные металлы выглядят безопаснее.

Параллельно золото также подросло, но уже не такими темпами - всего на 0,4%. Зато серебро с начала года прибавило более 85% и выглядит гораздо агрессивнее.

Ранее мы писали о крупнейших рудниках по добыче серебра, они расположены в Мексике, Перу, Боливии, Польше и Турции.

Также узнавайте, какая проба серебра самая дорогая и почему.

 

рекорд драгоценные металлы золото серебро ценные ресурсы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации