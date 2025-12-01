Уряд запустив пакет стимулів для розподіленої генерації та дешевшого газу на фронті

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Кабмін України

Уряд запускає нові стимули для розподіленої генерації та підтримки енергосистеми у прифронтових регіонах, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Ключові рішення стосуються спеціальної ціни на газ, спрощення встановлення генерації та нових конкурсів на будівництво потужностей.

Спецціна на газ для прифронтових ТЕЦ і генерації

Для когенераційних установок у прифронтових регіонах запроваджують фіксовану ціну на газ — 19 тис. грн за тисячу кубометрів.

Пільгова ціна поширюється на виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках. Мета — здешевити виробництво електрики там, де навантаження на мережу та ризики атак найвищі.

Легший запуск розподіленої генерації

Уряд зняв обмеження за потужністю для розподіленої генерації та спростив процедури для встановлення газових і дизельних генераторів, когенераційних модулів, турбін і систем зберігання енергії.

Це має дозволити бізнесу та громадам швидше запускати локальні енергетичні рішення та зменшувати залежність від великої централізованої генерації.

Нові конкурси на генеруючі потужності та свердловини

Кабмін поновлює конкурси на будівництво нових генеруючих потужностей, щоб залучити інвестиції у відновлення та модернізацію енергетики.

Паралельно спрощуються дозволи на буріння свердловин по всій Україні: обласні адміністрації зможуть запускати такі проєкти за пришвидшеною процедурою для забезпечення громад, підприємств і об’єктів теплогенерації водою.

Підключення когенерації до мережі без бар’єрів

Міненерго, Держенергонагляд та місцева влада отримали завдання забезпечити швидке й безперешкодне підключення когенераційних установок до загальної мережі.

Для фіксації зловживань або затягування процеду працюватимуть гарячі лінії, куди бізнес і громади зможуть повідомляти про порушення на місцях.

