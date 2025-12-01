Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Спецціна на газ і швидкі дозволи — що змінює уряд

Спецціна на газ і швидкі дозволи — що змінює уряд

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 18:12
Уряд запустив пакет стимулів для розподіленої генерації та дешевшого газу на фронті
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: Кабмін України

Уряд запускає нові стимули для розподіленої генерації та підтримки енергосистеми у прифронтових регіонах, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Ключові рішення стосуються спеціальної ціни на газ, спрощення встановлення генерації та нових конкурсів на будівництво потужностей.

Реклама
Читайте також:

Спецціна на газ для прифронтових ТЕЦ і генерації

Для когенераційних установок у прифронтових регіонах запроваджують фіксовану ціну на газ — 19 тис. грн за тисячу кубометрів.

Пільгова ціна поширюється на виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках. Мета — здешевити виробництво електрики там, де навантаження на мережу та ризики атак найвищі.

Легший запуск розподіленої генерації

Уряд зняв обмеження за потужністю для розподіленої генерації та спростив процедури для встановлення газових і дизельних генераторів, когенераційних модулів, турбін і систем зберігання енергії.

Це має дозволити бізнесу та громадам швидше запускати локальні енергетичні рішення та зменшувати залежність від великої централізованої генерації.

Нові конкурси на генеруючі потужності та свердловини

Кабмін поновлює конкурси на будівництво нових генеруючих потужностей, щоб залучити інвестиції у відновлення та модернізацію енергетики.

Паралельно спрощуються дозволи на буріння свердловин по всій Україні: обласні адміністрації зможуть запускати такі проєкти за пришвидшеною процедурою для забезпечення громад, підприємств і об’єктів теплогенерації водою.

Підключення когенерації до мережі без бар’єрів

Міненерго, Держенергонагляд та місцева влада отримали завдання забезпечити швидке й безперешкодне підключення когенераційних установок до загальної мережі.
Для фіксації зловживань або затягування процеду працюватимуть гарячі лінії, куди бізнес і громади зможуть повідомляти про порушення на місцях.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що після завершення війни в нашій країні буде близько 5-6 млн ветеранів та членів їх родин. І Україна буде першою державою, яка вибудовує цілісну ветеранську політику під час війни, а не після неї.

Також ми повідомляли, що Україна і МВФ погодили нову програму на 8,2 млрд доларів — Юлія Свириденко розповіла подробиці. 

Кабінет міністрів ціни на газ газопостачання Юлія Свириденко фронт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації