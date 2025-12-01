Видео
Главная Компании Спеццена на газ и быстрые разрешения — что меняет правительство

Спеццена на газ и быстрые разрешения — что меняет правительство

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 18:12
Правительство запустило пакет стимулов для распределенной генерации и более дешевого газа на фронте
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: Кабмин Украины

Правительство запускает новые стимулы для распределенной генерации и поддержки энергосистемы в прифронтовых регионах, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Ключевые решения касаются специальной цены на газ, упрощение установки генерации и новых конкурсов на строительство мощностей.

Реклама
Читайте также:

Спеццена на газ для прифронтовых ТЭЦ и генерации

Для когенерационных установок в прифронтовых регионах вводят фиксированную цену на газ — 19 тыс. грн за тысячу кубометров.
Льготная цена распространяется на производителей электроэнергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках. Цель — удешевить производство электричества там, где нагрузка на сеть и риски атак самые высокие.

Более легкий запуск распределенной генерации

Правительство сняло ограничения по мощности для распределенной генерации и упростило процедуры для установки газовых и дизельных генераторов, когенерационных модулей, турбин и систем хранения энергии.

Это должно позволить бизнесу и общинам быстрее запускать локальные энергетические решения и уменьшать зависимость от большой централизованной генерации.

Новые конкурсы на генерирующие мощности и скважины

Кабмин возобновляет конкурсы на строительство новых генерирующих мощностей, чтобы привлечь инвестиции в восстановление и модернизацию энергетики.

Параллельно упрощаются разрешения на бурение скважин по всей Украине: областные администрации смогут запускать такие проекты по ускоренной процедуре для обеспечения громад, предприятий и объектов теплогенерации водой.

Подключение когенерации к сети без барьеров

Минэнерго, Госэнергонадзор и местные власти получили задание обеспечить быстрое и беспрепятственное подключение когенерационных установок к общей сети.
Для фиксации злоупотреблений или затягивания процедуры будут работать горячие линии, куда бизнес и общины смогут сообщать о нарушениях на местах.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что после завершения войны в нашей стране будет около 5-6 млн ветеранов и членов их семей. И Украина будет первым государством, которое выстраивает целостную ветеранскую политику во время войны, а не после нее.

Также мы сообщали, что Украина и МВФ согласовали новую программу на 8,2 млрд долларов — Юлия Свириденко рассказала подробности.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
