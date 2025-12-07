Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Скільки країн мають ядерну зброю і де найбільше боєголовок

Скільки країн мають ядерну зброю і де найбільше боєголовок

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 12:35
Ядерний клуб світу — які країни і скільки боєголовок мають у 2025 році
Ракети з ядерною боєголовкою. Фото: ua.depositphotos.com

Так званий "ядерний клуб" світу формують лише дев'ять країн, які мають зброю масового ураження. Це Велика Британія, Ізраїль, Індія, Китай, Пакистан, Північна Корея, Росія, США і Франція.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які країни мають найбільше боєголовок та нарощують свій ядерний потенціал.

Реклама
Читайте також:

Скільки у світі ядерної зброї

Згідно із звітом Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у 2025 році загалом у світі є 12 241 ядерних боєголовок.

Близько 9 614 із них перебували на військових складах, ще 3 912 розгорнуті на ракетах і літаках, інші залишалися в сховищах. Крім того, 2 100 із розгорнутих боєголовок перебувають у стані підвищеної бойової готовності на балістичних ракетах.

Росія та США володіють 93% усієї ядерної зброї у світі 

Найбільше ядерної зброї є у США та Росії, які володіють 93 % світового арсеналу. 

У РФ розгорнуті 1718 боєголовок, 2951 зберігаються на складах 2951, а 1150 зняті з експлуатації. У США розгорнуті 1770 боєголовок, 1930 зберігаються на складах, а 1477 зняті з експлуатації.

На третьому місті Китай із 576-ма ативними боєголовками — його ядерний арсенал зростає швидше, ніж у будь-якої іншої країни, на 100 нових боєголовок річно. Крім того, КНР збудувала більш ніж три сотні нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет.

На додачу до країн-членів ядерного клубу, на території п'яти країн-членів НАТО (Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Туреччина) є близько 150 американських ядерних бомб на шести авіабазах.

Колишні члени ядерного клубу — Україна, Білорусь і Казахстан

На території України, Білорусі та Казахстану під час розпаду СРСР перебувала частина ядерного озброєння Радянського Союзу.

У 1991-1992 роках незалежна Україна була третьою країною у світі за ядерним арсеналом.

Але після підписання в 1992 році Лісабонського протоколу всі три держави були оголошені країнами, що не мають ядерної зброї, і в 1994-1996 роках передали всі ядерні боєприпаси Російській Федерації.

Нагадаємо, що очільник Збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що світ зараз знаходиться на порозі нової ядерної ери

Раніше ми писали про те, що у ЗМІ оцінили наслідки від гіпотетичного удару найбільшою американською ядерною зброєю B-83 по столицях Північної Кореї, Росії та Китаю.

США Китай ядерна зброя ядерна війна армія РФ
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації