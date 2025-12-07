Ядерний клуб світу — які країни і скільки боєголовок мають у 2025 році

Ракети з ядерною боєголовкою. Фото: ua.depositphotos.com

Так званий "ядерний клуб" світу формують лише дев'ять країн, які мають зброю масового ураження. Це Велика Британія, Ізраїль, Індія, Китай, Пакистан, Північна Корея, Росія, США і Франція.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які країни мають найбільше боєголовок та нарощують свій ядерний потенціал.

Скільки у світі ядерної зброї

Згідно із звітом Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), у 2025 році загалом у світі є 12 241 ядерних боєголовок.

Близько 9 614 із них перебували на військових складах, ще 3 912 розгорнуті на ракетах і літаках, інші залишалися в сховищах. Крім того, 2 100 із розгорнутих боєголовок перебувають у стані підвищеної бойової готовності на балістичних ракетах.

Росія та США володіють 93% усієї ядерної зброї у світі

Найбільше ядерної зброї є у США та Росії, які володіють 93 % світового арсеналу.

У РФ розгорнуті 1718 боєголовок, 2951 зберігаються на складах 2951, а 1150 зняті з експлуатації. У США розгорнуті 1770 боєголовок, 1930 зберігаються на складах, а 1477 зняті з експлуатації.

На третьому місті Китай із 576-ма ативними боєголовками — його ядерний арсенал зростає швидше, ніж у будь-якої іншої країни, на 100 нових боєголовок річно. Крім того, КНР збудувала більш ніж три сотні нових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет.

На додачу до країн-членів ядерного клубу, на території п'яти країн-членів НАТО (Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Туреччина) є близько 150 американських ядерних бомб на шести авіабазах.

Колишні члени ядерного клубу — Україна, Білорусь і Казахстан

На території України, Білорусі та Казахстану під час розпаду СРСР перебувала частина ядерного озброєння Радянського Союзу.

У 1991-1992 роках незалежна Україна була третьою країною у світі за ядерним арсеналом.

Але після підписання в 1992 році Лісабонського протоколу всі три держави були оголошені країнами, що не мають ядерної зброї, і в 1994-1996 роках передали всі ядерні боєприпаси Російській Федерації.

