Ядерный клуб мира — какие страны и сколько боеголовок имеют в 2025 году

Ракеты с ядерной боеголовкой. Фото: ua.depositphotos.com

Так называемый "ядерный клуб" мира формируют лишь девять стран, имеющих оружие массового поражения. Это Великобритания, Израиль, Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея, Россия, США и Франция.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны имеют больше всего боеголовок и наращивают свой ядерный потенциал.

Реклама

Читайте также:

Сколько в мире ядерного оружия

Согласно отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2025 году в целом в мире насчитывается 12 241 ядерных боеголовок.

Около 9 614 из них находились на военных складах, еще 3 912 развернуты на ракетах и самолетах, остальные оставались в хранилищах.

Кроме того, 2 100 из развернутых боеголовок находятся в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах.

Россия и США владеют 93% всего ядерного оружия в мире

Больше всего ядерного оружия есть у США и России, которые владеют 93 % мирового арсенала.

В РФ развернуты 1718 боеголовок, 2951 хранятся на складах 2951, а 1150 сняты с эксплуатации. В США развернуты 1770 боеголовок, 1930 хранятся на складах, а 1477 сняты с эксплуатации.

На третьем месте Китай с 576-ю активными боеголовками - его ядерный арсенал растет быстрее, чем у любой другой страны, на 100 новых боеголовок в год. Кроме того, КНР построила более трех сотен новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет.

В дополнение к странам-членам ядерного клуба, на территории пяти стран-членов НАТО (Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция) есть около 150 американских ядерных бомб на шести авиабазах.

Бывшие члены ядерного клуба - Украина, Беларусь и Казахстан

На территории Украины, Беларуси и Казахстана во время распада СССР находилась часть ядерного вооружения Советского Союза.

В 1991-1992 годах независимая Украина была третьей страной в мире по ядерному арсеналу.

Но после подписания в 1992 году Лиссабонского протокола все три государства были объявлены странами, не имеющими ядерного оружия, и в 1994-1996 годах передали все ядерные боеприпасы Российской Федерации.

Напомним, что глава Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что мир сейчас находится на пороге новой ядерной эры.

Ранее мы писали о том, что в СМИ оценили последствия от гипотетического удара крупнейшим американским ядерным оружием B-83 по столицам Северной Кореи, России и Китая.