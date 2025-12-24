Китайці використовують Telegram для махінацій — масштаби афери сягнули $27 млрд

Telegram на телефоні. Фото: Freepik

Telegram за останні роки він перетворився із звичайного месенджера на джерело інформації та ЗМІ. Але у Китаї Telegram став повноцінним тіньовим фінансовим майданчиком, пише Wired.com.

За оцінками аналітиків, через пов’язані з Китаєм канали щомісяця проходить до 2 млрд доларів нелегальних транзакцій.

Реклама

Читайте також:

Ринок, що маскується під "гарантів"

Ключову роль у цій схемі відіграють так звані гарантійні сервіси. Формально, це посередники, які "захищають" угоди. Фактично — ядро тіньової економіки. Найбільші з них — Tudou Guarantee та Xinbi Guarantee.

В їх асортименті продаж викрадених баз даних, інструменти для створення дипфейків та готові сайти для інвестиційних шахрайств. Ба більше, там же і торгівля людьми та сексуальна експлуатація, зокрема неповнолітніх.

Масштаби злочинів через Telegram

Масштаби давно перевищили історичні аналоги. Для розуміння: легендарний AlphaBay за весь час обробив близько 1 млрд. доларів Російська Hydra — 5 млрд за сім років.

А лише через одну Telegram-групу Huione Guarantee з 2021 по 2025 рік пройшло 27 млрд. доларів.

Блокування не працюють

Сам Telegram періодично видаляє такі канали, але ефект — майже нульовий. У травні 2025 року Huione Guarantee заблокували, і вже за кілька днів на його місці з’явився клон — Tudou Guarantee. За місяці він вийшов на оборот $1,1 млрд.

Те саме з Xinbi Guarantee — після блокування він перезапустився, і вже заробляє понад 850 млн доларів щомісяця.

Позиція Telegram

У Telegram пояснюють свою стриманість "захистом фінансової свободи". Мовляв, китайці використовують криптовалюти, щоб обходити валютний контроль КНР, і тотальні блокування були б неправомірними.

Але критики з цим незгодні, тому що, за даними слідчих, значна частина коштів — це не приватні заощадження, а гроші транснаціональних шахрайських мереж, часто — з використанням примусової праці людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, як незаконний бізнес у Telegram закінчився тюрмою.

Також дізнайтеся, як Китай причетний до ударів РФ по Україні.

