Главная Компании Схема на миллиарды — китайцы проворачивают махинации в Telegram

Схема на миллиарды — китайцы проворачивают махинации в Telegram

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 17:37
Китайцы используют Telegram для махинаций — масштабы аферы достигли $27 млрд
Telegram на телефоне. Фото: Freepik

Telegram за последние годы он превратился из обычного мессенджера в источник информации и СМИ. Но в Китае Telegram стал полноценной теневой финансовой площадкой, пишет Wired.com.

По оценкам аналитиков, через связанные с Китаем каналы ежемесячно проходит до 2 млрд долларов нелегальных транзакций.

Рынок, маскирующийся под "гарантов"

Ключевую роль в этой схеме играют так называемые гарантийные сервисы. Формально, это посредники, которые "защищают" сделки. Фактически — ядро теневой экономики. Крупнейшие из них — Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee.

В их ассортименте продажа похищенных баз данных, инструменты для создания дипфейков и готовые сайты для инвестиционных мошенничеств. Более того, там же и торговля людьми и сексуальная эксплуатация, в частности несовершеннолетних.

Масштабы преступлений через Telegram

Масштабы давно превысили исторические аналоги. Для понимания: легендарный AlphaBay за все время обработал около 1 млрд. долларов Российская Hydra — 5 млрд за семь лет.

А только через одну Telegram-группу Huione Guarantee с 2021 по 2025 год прошло 27 млрд. долларов.

Блокировки не работают

Сам Telegram периодически удаляет такие каналы, но эффект — почти нулевой. В мае 2025 года Huione Guarantee заблокировали, и уже через несколько дней на его месте появился клон - Tudou Guarantee. За месяцы он вышел на оборот $1,1 млрд.

То же самое с Xinbi Guarantee — после блокировки он перезапустился, и уже зарабатывает более 850 млн долларов ежемесячно.

Позиция Telegram

В Telegram объясняют свою сдержанность "защитой финансовой свободы". Мол, китайцы используют криптовалюты, чтобы обходить валютный контроль КНР, и тотальные блокировки были бы неправомерными.

Но критики с этим не согласны, потому что, по данным следователей, значительная часть средств — это не частные сбережения, а деньги транснациональных мошеннических сетей, часто — с использованием принудительного труда людей.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
