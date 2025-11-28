Які країни мають найбільші підтверджені запаси срібла

Срібні злитки. Фото: webuygoldmn.com

Світові запаси срібла зосереджені у відносно невеликому колі країн, які зараз контролюють переважну частку цього благородного металу.

Це дає їм значний ресурсний вплив, при чому не лише у ювелірній чи інвестиційній галузях, а й в енергетиці, електроніці та "зелених" технологіях, де срібло є ключовим елементом.

Редакція Новини LIVE розповідає, які країни мають найбільший обсяг підтверджених запасів.

Топ країн за підтвердженими запасами срібла

Перу — близько 140 000 тонн. Це найбільший резерв срібла у світі, значну частину дає гірничо-металургійний пояс Анд.

Австралія — приблизно 94 000 тонн. Містить великі родовища, що дозволяють країні утримувати провідні позиції серед власників металевих запасів.

Росія — близько 92 000 тонн. Російські родовища, зокрема на Далекому Сході та в Магаданській області, забезпечують значну частку тих ресурсів.

Китай — близько 72 000 тонн. Срібло видобувається як базовий чи побічний продукт у багатометалевих шахтах, що дає країні гнучкість на ринку.

Польща — приблизно 61–63 000 тонн. Значну частину запасів формують руди мідних родовищ, де срібло добувається як супутній метал.

Мексика — близько 37 000 тонн. Хоча країна є лідером за виробництвом срібла, її запаси теж входять до світової десятки.

Чилі — приблизно 26 000 тонн. Срібло тут переважно добувають як побічний продукт при видобутку міді та цинку.

Аргентина — близько 23 000 тонн. Має декілька родовищ з потенціалом видобутку дорогоцінного металу.

США — близько 23 000 тонн. Частина запасів підтверджена, хоча видобуток відносно невеликий — срібло переважно супровідних руд.

Болівія — приблизно 22 000 тонн. Має давні традиції видобутку срібла, хоч ринки часто залежать від цін на метали супутники.

Срібло часто добувають як побічний продукт до видобутку міді, цинку або золота — це впливає на регіони, де концентрація руди дає суміжний видобуток.

Чому срібло — стратегічний ресурс на майбутнє

Попит на срібло зростає через розвиток сонячної енергетики, електроніки, "зелених" технологій і медичного обладнання. Країни з великими запасами та налагодженим видобутком отримують не лише економічну вигоду, а й геоекономічну вагу — можливість впливати на глобальні ринки металів.

Таки чином, світові запаси срібла накопичені головним чином лише у десятку держав, які утримують більшість підтверджених ресурсів. При тому ті, хто контролює родовища та має видобуток, можуть диктувати умови поставок, співпрацю з міжнародними компаніями і навіть політичні курси у важливих регіонах.

