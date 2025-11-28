Какие страны имеют наибольшие подтвержденные запасы серебра

Серебряные слитки. Фото: webuygoldmn.com

Мировые запасы серебра сосредоточены в относительно небольшом круге стран, которые сейчас контролируют подавляющую долю этого благородного металла.

Это дает им значительное ресурсное влияние, причем не только в ювелирной или инвестиционной отраслях, но и в энергетике, электронике и "зеленых" технологиях, где серебро является ключевым элементом.

Редакция Новини LIVE рассказывает, какие страны имеют наибольший объем подтвержденных запасов.

Топ стран по подтвержденным запасам серебра

Перу — около 140 000 тонн. Это самый большой резерв серебра в мире, значительную часть дает горно-металлургический пояс Анд.

Австралия — примерно 94 000 тонн. Содержит крупные месторождения, позволяющие стране удерживать ведущие позиции среди владельцев металлических запасов.

Россия — около 92 000 тонн. Российские месторождения, в частности на Дальнем Востоке и в Магаданской области, обеспечивают значительную долю тех ресурсов.

Китай — около 72 000 тонн. Серебро добывается как базовый или побочный продукт в многометаллических шахтах, что дает стране гибкость на рынке.

Польша — примерно 61-63 000 тонн. Значительную часть запасов формируют руды медных месторождений, где серебро добывается как сопутствующий металл.

Мексика — около 37 000 тонн. Хотя страна является лидером по производству серебра, ее запасы тоже входят в мировую десятку.

Чили — примерно 26 000 тонн. Серебро здесь преимущественно добывают как побочный продукт при добыче меди и цинка.

Аргентина — около 23 000 тонн. Имеет несколько месторождений с потенциалом добычи драгоценного металла.

США — около 23 000 тонн. Часть запасов подтверждена, хотя добыча относительно небольшая - серебро преимущественно сопроводительных руд.

Боливия — примерно 22 000 тонн. Имеет давние традиции добычи серебра, хоть рынки часто зависят от цен на металлы спутники.

Серебро часто добывают как побочный продукт к добыче меди, цинка или золота - это влияет на регионы, где концентрация руды дает смежную добычу.

Почему серебро — стратегический ресурс на будущее

Спрос на серебро растет из-за развития солнечной энергетики, электроники, "зеленых" технологий и медицинского оборудования. Страны с большими запасами и налаженной добычей получают не только экономическую выгоду, но и геоэкономический вес — возможность влиять на глобальные рынки металлов.

Таким образом, мировые запасы серебра накоплены главным образом только в десятке государств, которые удерживают большинство подтвержденных ресурсов. При этом те, кто контролирует месторождения и имеет добычу, могут диктовать условия поставок, сотрудничество с международными компаниями и даже политические курсы в важных регионах.

