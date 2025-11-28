Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Сокровища под землей — какие страны обладают запасами серебра

Сокровища под землей — какие страны обладают запасами серебра

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 16:09
Какие страны имеют наибольшие подтвержденные запасы серебра
Серебряные слитки. Фото: webuygoldmn.com
Ключевые моменты Топ стран по подтвержденным запасам серебра Почему серебро — стратегический ресурс на будущее

Мировые запасы серебра сосредоточены в относительно небольшом круге стран, которые сейчас контролируют подавляющую долю этого благородного металла.
Это дает им значительное ресурсное влияние, причем не только в ювелирной или инвестиционной отраслях, но и в энергетике, электронике и "зеленых" технологиях, где серебро является ключевым элементом.

Редакция Новини LIVE рассказывает, какие страны имеют наибольший объем подтвержденных запасов.

Реклама
Читайте также:

Топ стран по подтвержденным запасам серебра

Перу — около 140 000 тонн. Это самый большой резерв серебра в мире, значительную часть дает горно-металлургический пояс Анд.

Австралия — примерно 94 000 тонн. Содержит крупные месторождения, позволяющие стране удерживать ведущие позиции среди владельцев металлических запасов.

Россия — около 92 000 тонн. Российские месторождения, в частности на Дальнем Востоке и в Магаданской области, обеспечивают значительную долю тех ресурсов.

Китай — около 72 000 тонн. Серебро добывается как базовый или побочный продукт в многометаллических шахтах, что дает стране гибкость на рынке.

Польша — примерно 61-63 000 тонн. Значительную часть запасов формируют руды медных месторождений, где серебро добывается как сопутствующий металл.

Мексика — около 37 000 тонн. Хотя страна является лидером по производству серебра, ее запасы тоже входят в мировую десятку.

Чили — примерно 26 000 тонн. Серебро здесь преимущественно добывают как побочный продукт при добыче меди и цинка.

Аргентина — около 23 000 тонн. Имеет несколько месторождений с потенциалом добычи драгоценного металла.

США — около 23 000 тонн. Часть запасов подтверждена, хотя добыча относительно небольшая - серебро преимущественно сопроводительных руд.

Боливия — примерно 22 000 тонн. Имеет давние традиции добычи серебра, хоть рынки часто зависят от цен на металлы спутники.

Серебро часто добывают как побочный продукт к добыче меди, цинка или золота - это влияет на регионы, где концентрация руды дает смежную добычу.

Почему серебро — стратегический ресурс на будущее

Спрос на серебро растет из-за развития солнечной энергетики, электроники, "зеленых" технологий и медицинского оборудования. Страны с большими запасами и налаженной добычей получают не только экономическую выгоду, но и геоэкономический вес — возможность влиять на глобальные рынки металлов.

Таким образом, мировые запасы серебра накоплены главным образом только в десятке государств, которые удерживают большинство подтвержденных ресурсов. При этом те, кто контролирует месторождения и имеет добычу, могут диктовать условия поставок, сотрудничество с международными компаниями и даже политические курсы в важных регионах.

Напомним, ранее мы сообщали, где расположены ключевые месторождения серебра в Украине, и какую роль этот металл играет в современной экономике и промышленности.

Также мы сообщали, что впервые в истории цена золота может достигнуть $5000 за унцию и с чем это связано.

 

 

драгоценные металлы серебро полезные ископаемые редкоземельные металлы месторождения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации