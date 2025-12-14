Кому належить Porsche AG і як влаштована компанія

Porsche Cayenne Фото: Porsche

Дослідження, проведене авторитетною компанією Consumer Reports, визначило трійку найбільш надійних німецьких автомобільних марок. Лідерами серед німецьких виробників стали BMW, Audi та Porsche.

Сайт Новини.LIVE розкаже, хто саме контролює Porsche та чому право власності поділено між кількома гравцями.

Хто контролює Porsche AG

Бренд Porsche належить німецькій компанії Porsche AG, заснованій у 1931 році Фердинандом Порше. Сім'я Порше і нині володіє компанією, але у 2009 році вона увійшла до складу Volkswagen Group. При цьому Porsche не злили в єдину структуру — компанія працює окремо, зі своїм менеджментом і власною стратегією.

Основний пакет акцій, 52,2%, перебуває у Volkswagen Group. Тому фактично саме VW і має вирішальний вплив у ключових питаннях. Ще 30,3% акцій належать Porsche Automobil Holding SE — через цю компанію сімʼя Porsche зберігає вплив на бренд. А щео 17,5% акцій належать Qatar Investment Authority. Інші акції перебувають у вільному обігу.

Компанією керує команда топменеджерів. Головою правління Porsche AG є Олівер Блюме. Також у керівництві працюють Детлев фон Платен, Дубравка Якшич, Альбрехт Рейтінгер, Уве-Карстен Браунс і Лутц Мешке. Вони відповідають за фінанси, виробництво, розробки та продажі.

Де виробляють автомобілі Porsche

Основне виробництво Porsche зосереджене в Німеччині. Базовим вважається завод у Цуффенхаузені — саме тут збирають 911, а також 718 Boxster і 718 Cayman. Тут же виготовляють двигуни для всіх моделей Porsche. До речі, на підприємстві працює понад 25 тисяч людей.

Ще один великий завод розташований у Лейпцигу. Він орієнтований на більш масові моделі — це наприклад Cayenne, Macan і Panamera. Площа майданчика — близько 500 тисяч квадратних метрів, персонал теж менший, трохи більше 4 тисяч співробітників.

Окрім Німеччини, Porsche використовує виробничі майданчики і в інших країнах. Cayenne збирають у Братиславі. Boxster та Cayman — у Фінляндії. Втім, Macan для китайського ринку випускають безпосередньо в Китаї. Виробництво поєднує ручну роботу й автоматизацію, без гучних заяв — головний акцент робиться на контроль якості.

