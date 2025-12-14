Кому принадлежит Porsche AG и как устроена компания

Porsche Cayenne Фото: Porsche

Исследование, проведенное авторитетной компанией Consumer Reports, определило тройку самых надежных немецких автомобильных марок. Лидерами среди немецких производителей стали BMW, Audi и Porsche.

Сайт Новини.LIVE расскажет, кто именно контролирует Porsche и почему право собственности разделено между несколькими игроками.

Кто контролирует Porsche AG

Бренд Porsche принадлежит немецкой компании Porsche AG, основанной в 1931 году Фердинандом Порше. Семья Порше и сейчас владеет компанией, но в 2009 году она вошла в состав Volkswagen Group. При этом Porsche не слили в единую структуру - компания работает отдельно, со своим менеджментом и собственной стратегией.

Основной пакет акций, 52,2%, находится у Volkswagen Group. Поэтому фактически именно VW и имеет решающее влияние в ключевых вопросах. Еще 30,3% акций принадлежат Porsche Automobil Holding SE - через эту компанию семья Porsche сохраняет влияние на бренд. А еще 17,5% акций принадлежат Qatar Investment Authority. Остальные акции находятся в свободном обращении.

Компанией руководит команда топ-менеджеров. Председателем правления Porsche AG является Оливер Блюме. Также в руководстве работают Детлев фон Платен, Дубравка Якшич, Альбрехт Райтингер, Уве-Карстен Браунс и Лутц Мешке. Они отвечают за финансы, производство, разработки и продажи.

Где производят автомобили Porsche

Основное производство Porsche сосредоточено в Германии. Базовым считается завод в Цуффенхаузене - именно здесь собирают 911, а также 718 Boxster и 718 Cayman. Здесь же изготавливают двигатели для всех моделей Porsche. Кстати, на предприятии работает более 25 тысяч человек.

Еще один крупный завод расположен в Лейпциге. Он ориентирован на более массовые модели - это например Cayenne, Macan и Panamera. Площадь площадки - около 500 тысяч квадратных метров, персонал тоже меньше, чуть больше 4 тысяч сотрудников.

Кроме Германии, Porsche использует производственные площадки и в других странах. Cayenne собирают в Братиславе. Boxster и Cayman - в Финляндии. Впрочем, Macan для китайского рынка выпускают непосредственно в Китае. Производство сочетает ручную работу и автоматизацию, без громких заявлений - главный акцент делается на контроль качества.

