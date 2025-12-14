Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Семья Порше, Volkswagen и Катар — кто стоит за Porsche

Семья Порше, Volkswagen и Катар — кто стоит за Porsche

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 05:12
Кому принадлежит Porsche AG и как устроена компания
Porsche Cayenne Фото: Porsche

Исследование, проведенное авторитетной компанией Consumer Reports, определило тройку самых надежных немецких автомобильных марок. Лидерами среди немецких производителей стали BMW, Audi и Porsche.

Сайт Новини.LIVE расскажет, кто именно контролирует Porsche и почему право собственности разделено между несколькими игроками.

Реклама
Читайте также:

Кто контролирует Porsche AG

Бренд Porsche принадлежит немецкой компании Porsche AG, основанной в 1931 году Фердинандом Порше. Семья Порше и сейчас владеет компанией, но в 2009 году она вошла в состав Volkswagen Group. При этом Porsche не слили в единую структуру - компания работает отдельно, со своим менеджментом и собственной стратегией.

Основной пакет акций, 52,2%, находится у Volkswagen Group. Поэтому фактически именно VW и имеет решающее влияние в ключевых вопросах. Еще 30,3% акций принадлежат Porsche Automobil Holding SE - через эту компанию семья Porsche сохраняет влияние на бренд. А еще 17,5% акций принадлежат Qatar Investment Authority. Остальные акции находятся в свободном обращении.

Компанией руководит команда топ-менеджеров. Председателем правления Porsche AG является Оливер Блюме. Также в руководстве работают Детлев фон Платен, Дубравка Якшич, Альбрехт Райтингер, Уве-Карстен Браунс и Лутц Мешке. Они отвечают за финансы, производство, разработки и продажи.

Где производят автомобили Porsche

Основное производство Porsche сосредоточено в Германии. Базовым считается завод в Цуффенхаузене - именно здесь собирают 911, а также 718 Boxster и 718 Cayman. Здесь же изготавливают двигатели для всех моделей Porsche. Кстати, на предприятии работает более 25 тысяч человек.

Еще один крупный завод расположен в Лейпциге. Он ориентирован на более массовые модели - это например Cayenne, Macan и Panamera. Площадь площадки - около 500 тысяч квадратных метров, персонал тоже меньше, чуть больше 4 тысяч сотрудников.

Кроме Германии, Porsche использует производственные площадки и в других странах. Cayenne собирают в Братиславе. Boxster и Cayman - в Финляндии. Впрочем, Macan для китайского рынка выпускают непосредственно в Китае. Производство сочетает ручную работу и автоматизацию, без громких заявлений - главный акцент делается на контроль качества.

Ранее мы рассказывали, как культовый спорткар Porsche получил название 911. За несколько десятилетий было продано более миллиона этих авто, и по данным компании более 70% из них до сих пор на ходу.

Также мы сообщали, что Audi Group официально объявила о продаже контрольного пакета итальянской студии Italdesign, которая создала дизайн народного Daewoo Lanos и еще сотен автомобилей, которые стали узнаваемыми во всем мире.

авто Porsche Катар Volkswagen Porsche Panamera
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации