Україна
Головна Компанії Самий великий авіаперевізник Польщі — що відомо про LOT

Самий великий авіаперевізник Польщі — що відомо про LOT

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 05:12
Чия авіакомпанія LOT Polish Airlines — історія і власник
Літак авіакомпанії LOT. Фото: lot.com

Відома польська авіакомпанія LOT зуміла вирости з маленької регіональної авіакомпанія в крупного міжнародного авіаперевізника. ЇЇ обсяг перевезень наразі складає близько 10 мільйонів пасажирів на рік. 

Сайт Новини.LIVE розкаже про авіакомпанію LOT, яка вважається однією із найстаріших на європейському континенті. 

Читайте також:

З чого все починалося

LOT з’явилася у 1929 році. Перші роки були максимально простими — кілька літаків, внутрішні рейси, розклад, який фактично вміщувався на одному аркуші паперу. Тоді ж на борту літака з'явився символ журавля, що зберігся до сьогодні.

До речі, LOT стала однією з небагатьох авіакомпаній Європи, що не змінила свій логотип та айдентику майже за сто років. 

Війна і повернення в небо 

Довелося авіакомпанії й призупиняти свою діяльність. Наприклад, це сталося у часи Другої світової війни. Тільки після звільнення Польщі перевізник зміг знов запустити літаки у небо.

З кінця сорокових компанія знову почала літати Європою, при чому вже у 1955 році  перевезла свого мільйонного пасажира. 

Вихід за межі Європи 

Потім у компанії з'явилися і більш далекі маршрути. З 1970 - 1980-х роках LOT набула шалену популярність та стала літати до Північної Америки та Азії. В 1988 році літак компанії виконав найдовший у своїй історії рейс — з Варшави до Сінгапуру.  

У 1990-х компанія придбала багато літаків Boeing 767, і перевезення остаточно змістилися у бік рейсів між континентами. 

Варшава як хаб

На початку 2000-х ключовим рішенням стало перетворення аеропорту Окенче, нині імені Шопена, на транзитний хаб. Це дозволило залучати не лише польських пасажирів, а й транзит із усього регіону.

У цей же період LOT приєдналася до Star Alliance. Тепер компанія перевозить до 10 мільйонів пасажирів на рік. До того ж, на Boeing 787 Dreamliner перевізник виконує найдовші рейси у своїй історії, 12 тисяч кілометрів без пересадок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лоукостер Wizz Air запустив нові рейси із найближчого до України аеропорту

Також дізнавайтеся, що трапиться, якщо не перевести телефон у "режим польоту" в літаку. 

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
