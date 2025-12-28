Чия авіакомпанія LOT Polish Airlines — історія і власник

Літак авіакомпанії LOT. Фото: lot.com

Відома польська авіакомпанія LOT зуміла вирости з маленької регіональної авіакомпанія в крупного міжнародного авіаперевізника. ЇЇ обсяг перевезень наразі складає близько 10 мільйонів пасажирів на рік.

З чого все починалося

LOT з’явилася у 1929 році. Перші роки були максимально простими — кілька літаків, внутрішні рейси, розклад, який фактично вміщувався на одному аркуші паперу. Тоді ж на борту літака з'явився символ журавля, що зберігся до сьогодні.

До речі, LOT стала однією з небагатьох авіакомпаній Європи, що не змінила свій логотип та айдентику майже за сто років.

Війна і повернення в небо

Довелося авіакомпанії й призупиняти свою діяльність. Наприклад, це сталося у часи Другої світової війни. Тільки після звільнення Польщі перевізник зміг знов запустити літаки у небо.

З кінця сорокових компанія знову почала літати Європою, при чому вже у 1955 році перевезла свого мільйонного пасажира.

Вихід за межі Європи

Потім у компанії з'явилися і більш далекі маршрути. З 1970 - 1980-х роках LOT набула шалену популярність та стала літати до Північної Америки та Азії. В 1988 році літак компанії виконав найдовший у своїй історії рейс — з Варшави до Сінгапуру.

У 1990-х компанія придбала багато літаків Boeing 767, і перевезення остаточно змістилися у бік рейсів між континентами.

Варшава як хаб

На початку 2000-х ключовим рішенням стало перетворення аеропорту Окенче, нині імені Шопена, на транзитний хаб. Це дозволило залучати не лише польських пасажирів, а й транзит із усього регіону.

У цей же період LOT приєдналася до Star Alliance. Тепер компанія перевозить до 10 мільйонів пасажирів на рік. До того ж, на Boeing 787 Dreamliner перевізник виконує найдовші рейси у своїй історії, 12 тисяч кілометрів без пересадок.

