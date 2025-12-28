Чья авиакомпания LOT Polish Airlines — история и владелец

Самолет авиакомпании LOT. Фото: lot.com

Известная польская авиакомпания LOT сумела вырасти из маленькой региональной авиакомпания в крупного международного авиаперевозчика. Ее объем перевозок сейчас составляет около 10 миллионов пассажиров в год.

С чего все начиналось

LOT появилась в 1929 году. Первые годы были максимально простыми — несколько самолетов, внутренние рейсы, расписание, которое фактически помещалось на одном листе бумаги. Тогда же на борту самолета появился символ журавля, сохранившийся до сих пор.

Кстати, LOT стала одной из немногих авиакомпаний Европы, которая не изменила свой логотип и айдентику почти за сто лет.

Война и возвращение в небо

Пришлось авиакомпании и приостанавливать свою деятельность. Например, это произошло во времена Второй мировой войны. Только после освобождения Польши перевозчик смог вновь запустить самолеты в небо.

С конца сороковых компания снова начала летать по Европе, причем уже в 1955 году перевезла своего миллионного пассажира.

Выход за пределы Европы

Затем у компании появились и более дальние маршруты. С 1970 - 1980-х годов LOT приобрела бешеную популярность и стала летать в Северную Америку и Азию. В 1988 году самолет компании выполнил самый длинный в своей истории рейс — из Варшавы в Сингапур.

В 1990-х компания приобрела много самолетов Boeing 767, и перевозки окончательно сместились в сторону рейсов между континентами.

Варшава как хаб

В начале 2000-х ключевым решением стало превращение аэропорта Окенче, ныне имени Шопена, в транзитный хаб. Это позволило привлекать не только польских пассажиров, но и транзит со всего региона.

В этот же период LOT присоединилась к Star Alliance. Теперь компания перевозит до 10 миллионов пассажиров в год. К тому же, на Boeing 787 Dreamliner перевозчик выполняет самые длинные рейсы в своей истории, 12 тысяч километров без пересадок.

