Чья авиакомпания Wizz Air и как устроена ее собственность

Самолет компании Wizz Air. Фото: Wizz Air

Wizz Air — популярная среди украинцев бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Вечеше в Венгрии. Работает главным образом на рынке Центральной Европы, но имеет базы и в ряде европейских аэропортов.

Сайт Новини.LIVE расскажет, кто настоящий владелец популярной авиакомпании и почему даже ее основатель не имеет права решающего голоса.

Крупнейший акционер — Indigo Partners

Как показывают последние данные по акционерам Wizz Air Holdings, самый большой пакет акций (примерно 23,9 %) принадлежит американской инвестиционной компании Indigo Partners LLC.

Она специализируется на транспортных инвестициях и была одной из ключевых фигур еще на этапе создания Wizz Air в 2003 году.

Другой крупный пакет у Indigo Hungary L.P. — около 18-18,3 % акций. Эта компания тесно связана с той же самой группой инвесторов, но юридически это отдельная структура.

Еще часть акций — у фондов

Далее идут различные инвестиционные фонды и менеджеры капитала, каждый из которых держит по несколько процентов:

Coronation Fund Managers Limited — примерно 7,4 %

Indigo Maple Hill, L.P. — более 5,5 %.

Cobas Asset Management — около 5,1 %

Baillie Gifford & Co. — около 4,7 %

Artisan Partners — около 4,6 %

Platinum Investment Management — около 3,4 %

и различные международные инвестиционные группы.

Это так называемые "институциональные акционеры" — крупные фонды, которые купили акции для своих клиентов или фондов, которыми они управляют.

Корпоративная структура и учредители

Таким образом, у компании нет одного конкретного частного владельца, какой-то семьи или одного лица, которое владеет Wizz Air целиком или контролирует ее самостоятельно.

Есть группы инвесторов, среди которых Indigo Partners — самый влиятельный, потому что именно у нее самая большая доля. Остальные — различные фонды и управленцы капиталом, которые держат пакеты от нескольких до нескольких десятков процентов.

Даже люди, которые создали Wizz Air (например, Йожеф Варади — соучредитель и CEO), не является крупнейшим акционером по доле акций.

