Главная Компании Кто стоит за KLM — структура собственности в 2025 году

Кто стоит за KLM — структура собственности в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 08:45
KLM и Air France — кому принадлежит авиаперевозчик в 2025 году
Самолет авиакомпании KLM. Фото: KLM

Одна из старейших авиакомпаний мира — это KLM. Она была основана в 1919 году, еще на заре самолетной эры. До недавнего времени Национальная авиакомпания Нидерландов, с 2004 года она стала собственностью Air France.

Сайт Новини.LIVE расскажет, кто настоящий владелец авиакомпании и как случилось, что она параллельно принадлежит двум владельцам.

KLM и голландская, и французская

Формально KLM Royal Dutch Airlines остается авиакомпанией Нидерландов, но юридически принадлежит международному холдингу Air France-KLM.

При этом KLM сохраняет собственный бренд, голландскую "прописку" и менеджмент: штаб-квартира расположена в Амстелвине, главный хаб - в амстердамском аэропорту Схипхол. Операционное руководство осуществляет отдельная команда во главе с CEO Марьян Ринтел. Группой Air France-KLM на уровне холдинга руководит генеральный директор Бен Смит.

Кто юридически владеет KLM

С 2004 года KLM входит в состав авиационной группы Air France-KLM, созданной путем слияния французской Air France и нидерландской KLM.

Акции Air France-KLM распределены между несколькими крупными группами акционеров, например французское государство владеет крупнейшим пакетом, но свою долю имеет и правительство Нидерландов. Кроме того, среди стратегических инвесторов есть авиакомпании Delta Air Lines и China Eastern Airlines, еще одна доля акций принадлежит персоналу авиакомпании, а остальные - еще многим институциональным и частным инвесторам. Все эти акционеры формально "владеют" и KLM, поскольку она входит в периметр группы.

Какую роль играют Франция и Нидерланды

Из-за участия в капитале Air France-KLM французское и нидерландское правительства имеют усиленный вес в решениях группы — от инвестиций до назначения топ-менеджмента.

В то же время на ежедневную работу самой KLM влияют не правительственные структуры, а совет директоров и правление KLM.

Кто реально управляет авиакомпанией

Операционное управление KLM осуществляет ее собственная команда топ-менеджеров. По состоянию на 2025 год исполнительным директором (President & CEO) является Марьян Ринтел, которая отвечает за стратегию развития, операции и финансовые результаты именно KLM. В правление также входят руководители, ответственные за финансы, сеть маршрутов, флот, клиентский сервис и цифровую трансформацию.

Над ними стоит уровень холдинга: президент и CEO Air France-KLM Бен Смит формирует общую стратегию группы, согласовывает инвестиции, флотную политику и распределение ролей между KLM, Air France и дочерними брендами.

Компания считается старейшей авиакомпанией мира, которая до сих пор работает под первоначальным названием.

Напомним, что ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair на фоне переговоров о завершении мира уже назвала дату, когда вернется в аэропорты Киева, Львова и Одессы.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

