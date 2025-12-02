НБУ дал Укрпочте 60 дней на устранение нарушений в платежах

Люди возле отделения Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины вынес письменное предостережение АО Укрпошта за ряд нарушений законодательства. У компании есть 60 дней, чтобы устранить недостатки и предотвратить их в будущем, говорится в решении Комитета по надзору НБУ.

Регулятор отмечает, что за это время Укрпошта должна привести внутренние процедуры в соответствие с требованиями профильных законов и постановлений.

За что НБУ сделал Укрпоште замечание

По данным Нацбанка, во время безвыездного надзора выявлены нарушения:

Закона Украины "О платежных услугах";

требований к системе управления поставщика финансовых платежных услуг;

правил организации работы в условиях особого периода для банков и небанковских учреждений;

порядка безвыездного надзора на платежном рынке;

правил авторизации поставщиков платежных услуг и представления статистической отчетности.

Что должна сделать Укрпошта

Сейчас Укрпошта обязана принять меры для устранения выявленных нарушений и не допустить их повторения в дальнейшем в течение не более 60 календарных дней с даты получения решения Комитета НБУ.

Речь идет, в частности, об обновлении внутренних процедур контроля, системы отчетности и организации платежных сервисов. Если компания не уложится в отведенный срок или не выполнит требования в полном объеме, регулятор может применить более жесткие меры воздействия.

