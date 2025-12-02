НБУ дав Укрпошті 60 днів на усунення порушень у платежах

Люди біля відділення Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України виніс письмове застереження АТ Укрпошта за низку порушень законодавства. Компанія має 60 днів, щоб усунути недоліки та запобігти їм у майбутньому, йдеться у рішенні Комітету з нагляду НБУ.

Регулятор наголошує, що за цей час Укрпошта повинна привести внутрішні процедури у відповідність до вимог профільних законів і постанов.

Реклама

Читайте також:

За що НБУ зробив Укрпошті зауваження

За даними Нацбанку, під час безвиїзного нагляду виявлено порушення:

Закону України "Про платіжні послуги";

вимог до системи управління надавача фінансових платіжних послуг;

правил організації роботи в умовах особливого періоду для банків і небанківських установ;

порядку безвиїзного нагляду на платіжному ринку;

правил авторизації надавачів платіжних послуг і подання статистичної звітності.

Що повинна зробити Укрпошта

Наразі Укрпошта зобов’язана вжити заходів для усунення виявлених порушень і не допустити їх повторення надалі протягом не більш як 60 календарних днів з дати отримання рішення Комітету НБУ.

Йдеться, зокрема, про оновлення внутрішніх процедур контролю, системи звітності та організації платіжних сервісів. Якщо компанія не вкладеться у відведений строк або не виконає вимоги в повному обсязі, регулятор може застосувати більш жорсткі заходи впливу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Укрпошта заробляє по 1 мільйону доларів за рік, продаючи ковбасу у відділеннях компанії.

Також ми повідомляли, що Укрпошта оновила умови програми "Зимова підтримка" — тепер допомогу зможуть отримати мешканці всіх українських сіл, включно з прифронтовими громадами.