НБУ дав Укрпошті 60 днів на усунення порушень у платежах

Лише два місяці — НБУ виставив Укрпошті дедлайн
Національний банк України виніс письмове застереження АТ Укрпошта за низку порушень законодавства. Компанія має 60 днів, щоб усунути недоліки та запобігти їм у майбутньому, йдеться у рішенні Комітету з нагляду НБУ.
Регулятор наголошує, що за цей час Укрпошта повинна привести внутрішні процедури у відповідність до вимог профільних законів і постанов.
За що НБУ зробив Укрпошті зауваження
За даними Нацбанку, під час безвиїзного нагляду виявлено порушення:
- Закону України "Про платіжні послуги";
- вимог до системи управління надавача фінансових платіжних послуг;
- правил організації роботи в умовах особливого періоду для банків і небанківських установ;
- порядку безвиїзного нагляду на платіжному ринку;
- правил авторизації надавачів платіжних послуг і подання статистичної звітності.
Що повинна зробити Укрпошта
Наразі Укрпошта зобов’язана вжити заходів для усунення виявлених порушень і не допустити їх повторення надалі протягом не більш як 60 календарних днів з дати отримання рішення Комітету НБУ.
Йдеться, зокрема, про оновлення внутрішніх процедур контролю, системи звітності та організації платіжних сервісів. Якщо компанія не вкладеться у відведений строк або не виконає вимоги в повному обсязі, регулятор може застосувати більш жорсткі заходи впливу.
