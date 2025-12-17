Экспорт нефти упал, а война для РФ все дорожает - данные ГУР

Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: Новости.LIVE

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2025 году сократились до 160 млрд. долларов. Для сравнения — в 2024 году эта сумма составляла 195 млрд. Такие цифры озвучил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

По его словам, война все сильнее бьет по российской экономике, и это уже видно не только в общих показателях, но и в конкретных финансовых резервах.

У РФ меньше резервов и больше проблем

Юсов обратил внимание на резкое сокращение ликвидных резервов РФ. Если в 2023 году они составляли 89 миллиардов долларов, в 2024-м — 56 миллиардов, а в 2025 году уменьшились уже до 42 млрд.

"Это прямое следствие войны и это ничем хорошим для российской экономики и общества не закончится", — отметил представитель ГУР.

По его словам, ресурсы Кремля тают быстрее, чем их удается пополнять.

Россия не готовится останавливаться

По словам представителя ГУР, в России вообще не идет речь о сокращении военных расходов или о демобилизации и уменьшении производства вооружений.

Более того, масштабы выпуска оружия, по его оценке, свидетельствуют о подготовке не только к войне против Украины.

"Именно поэтому страны Запада, НАТО и ЕС все четче осознают эту угрозу и уже начинают к ней готовиться", — подчеркнул Андрей Юсов.

Война дорожает, несмотря на потери

Несмотря на падение доходов и резервов, расходы российского бюджета на войну только растут. По оценкам ГУР, почти 46% федеральных расходов в 2025 году заложены именно на оборонный сектор.

Юсов назвал такую модель финансовой "пирамидой". По его словам, она не может иметь положительных последствий ни для российского будущего, ни для экономики.

