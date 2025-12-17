Видео
Россия теряет нефтяные миллиарды — что происходит с бюджетом

Россия теряет нефтяные миллиарды — что происходит с бюджетом

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 10:29
Экспорт нефти упал, а война для РФ все дорожает - данные ГУР
Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото: Новости.LIVE

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2025 году сократились до 160 млрд. долларов. Для сравнения — в 2024 году эта сумма составляла 195 млрд. Такие цифры озвучил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

По его словам, война все сильнее бьет по российской экономике, и это уже видно не только в общих показателях, но и в конкретных финансовых резервах.

Читайте также:

У РФ меньше резервов и больше проблем

Юсов обратил внимание на резкое сокращение ликвидных резервов РФ. Если в 2023 году они составляли 89 миллиардов долларов, в 2024-м — 56 миллиардов, а в 2025 году уменьшились уже до 42 млрд.

"Это прямое следствие войны и это ничем хорошим для российской экономики и общества не закончится", — отметил представитель ГУР.

По его словам, ресурсы Кремля тают быстрее, чем их удается пополнять.

Россия не готовится останавливаться

По словам представителя ГУР, в России вообще не идет речь о сокращении военных расходов или о демобилизации и уменьшении производства вооружений.

Более того, масштабы выпуска оружия, по его оценке, свидетельствуют о подготовке не только к войне против Украины.

"Именно поэтому страны Запада, НАТО и ЕС все четче осознают эту угрозу и уже начинают к ней готовиться", — подчеркнул Андрей Юсов.

Война дорожает, несмотря на потери

Несмотря на падение доходов и резервов, расходы российского бюджета на войну только растут. По оценкам ГУР, почти 46% федеральных расходов в 2025 году заложены именно на оборонный сектор.

Юсов назвал такую модель финансовой "пирамидой". По его словам, она не может иметь положительных последствий ни для российского будущего, ни для экономики.

Напомним, ранее спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что сценарий распада Российской Федерации вполне логичен, учитывая внутренние проблемы России.

Также в ГУР ответили на вопрос, завершится ли война в 2026 году.

Роснефть экономика экспорт ГУР Андрей Юсов
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
